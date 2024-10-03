T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 14:08

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, Alibeyköy Mah, 765 Ada, 10 Parsel, 25/100 Arsa Payı/Payda, 185,62 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 3.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Daire Olan Taş. Tamamı.Çırçır (Tapuda Alibeyköy) Mah. Giden Cad. Dış K.No: 53, Ülker Apartman 3.Kat 6 BB Eyüp / İSTANBUL4.850.000,00 TL%20

30/09/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.