T.C. FATSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLÂN

ESAS NO :2013/550

KARAR NO :2021/324

Mahkememizin 16/03/2021 tarih ve 2013/550 Esas, 2021/324 Karar sayılı kararı ile sanık Levan KATAMADZE hakkında Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla, İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Levan KATAMADZE' ye kararın tebliğ edilemediği, yapılan tüm araştırmalarda sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren yedi gün yasal süresi içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02099471