T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No : 2023/845

Karar No: 2024/397

Nitelikli hırsızlık suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı TCK'nin 142/2-h maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezalandırılan Perihan Sokak Varol Apt. No:125/17 Şişli/ İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa ve Alev oğlu13/08/2002 Konak Doğumlu, Sivas, Zara, Ütük Nüfusuna Kayıtl Emir GÖKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hükmün fükrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur.02.10.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02099185