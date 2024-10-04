T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2023/626 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/626 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.ayazağa Mah, 3805 Ada, 32 Parsel , 870,00 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitelikli TaşınmazınTamamı.Adresi : Huzur Mah. Deniz 1 Sok, No:2,4,6, Gül Sok, No: 3Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 43.656.000,00 TLKDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 15:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 15:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 15:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 15:00

İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.ayazağa Mah, 3805 Ada, 27 Ve 28 Parsel, 580,00 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitelikli Taşınmazların Borçluya Ait Ayrı Ayrı 1/2 Hisseleri.Huzur Mah. Gül Sok. No:9 (27 Parsel) - No:7 (28 Parsel)Sarıyer / İSTANBUL32.290.250,00 TL%20İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.ayazağa Mah. 3805 Ada, 29 Ve 30 Parsel, 580,00 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitelikli Taşınmazların Borçluya Ait Ayrı Ayrı 1/2 Hisseleri.Huzur Mah. Deniz 1 Sok, No:4A (29 Parsel) - No:6 (30 Parsel) Sarıyer / İSTANBUL31.692.275,00 TL%20İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.ayazağa Mah. 3805 Ada, 33 ParselL, 966,00 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitleikli Taşınmazın Borçluya Ait 1/4 HissesiHuzur Mah. Deniz 1 Sok. No:2-2A-2B Sarıyer / İSTANBUL14.460.675,00 TL%20

09/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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