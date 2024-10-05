ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLAN METNİ

Sıra Mevkii Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi/Günü

Perşembe İhale Saati 1 Kumbaşı Mahallesi 1059 ada 5 parsel 485,44m2 arsa vasıflı taşınmaz

7.281.600,00 TL 218.448,00 TL 17.10.2024 09:10 2 Kumbaşı Mahallesi 143 ada 38 parsel 686,67 m2 tarla vasıflı taşınmaz 8.926.710,00 TL 267.801,30 TL 17.10.2024 09:20 3 Kayabaşı Mahallesi 2150 ada 2 parsel 2.372,04 m2 arsa vasıflı taşınmaz 20.162.340,00 TL 604.870,20 TL 17.10.2024 09:30 4 Kayabaşı Mahallesi 2149 ada 2 parsel 3.095,91 m2 arsa vasıflı taşınmaz 29.411.145,00 TL 882.334,35 TL 17.10.2024 09:50

Yasal Yerleşim Yeri belgesi. Nüfus Kayıt Örneği. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu yoktur belgesi." Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. ( 35/a Madde gereği kapalı teklif usulü (artırma) ile satışı yapılacak olan taşınmaz ihalesine katılacaklardan istenecektir.) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-8 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu yoktur belgesi Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. ( 35/a Madde gereği kapalı teklif usulü (artırma) ile satışı yapılacak olan taşınmaz ihalesine katılacaklardan istenecektir.) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

1.1.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan 1059 ada 5parsel numaralı arsa vasıflı 485,44 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanıiçerisinde kalmakta olan TAKS=0,25 ayrık nizam-4 kat yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz, 2886Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere,1.2.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan 143 ada 38parsel numaralı tarla vasıflı 686,67 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanıiçerisinde kalmakta olan TAKS=0,25 ayrık nizam-4 kat yapılaşma koşullarına sahip taşınmaz 2886Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere,1.3.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde bulunan 2150 ada 2parsel numaralı arsa vasıflı 2.372,04 m2 yüzölçümlü, İmar planında Ticaret alanı Emsal= 1,50Yençok= 15,50 m yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü (artırma) ile satışı yapılmak üzere,1.4.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Altınordu İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde bulunan 2149 ada 2 parsel numaralı arsa vasıflı 3.095,91 m2 yüzölçümlü, İmar Planında Konut Alanı Emsal=1,50 Yençok=30,50 m yapılaşma koşuluna sahip taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü (artırma) ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğinden 1.000.00 TL karşılığında alınacaktır.3.İhaleler Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.4.İstekliler istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 15:00'e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğine teslim edecektir. İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına (Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.Altınordu Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.5- İhaleye Katılabilme Şartları :Gerçek Kişiler:B)Tüzel Kişiler:





2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.







Altınordu Belediyesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02099166