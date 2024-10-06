T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/408 Esas

İ L A N

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM İZMİR DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davaya konu İzmir İli, Konak İlçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan tapunun 396 Parsel numarasında 68,75 m2 yüz ölçümlü ve ''oda '' vasıflı taşınmazın 14/80 paydaşı Bohor, 10/80 paydaşı Coya, 14/80 paydaşı Danyel, 14/80 paydaşı Davit, 14/80 paydaşı Rafael, 7/80 paydaşı Polise,ve 7/80 paydaşı Esterya 'dan uzun zamandır haber alınamadığından ve ölmüş olmaları muhtemel olduğundan bahisle adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişileri gören ve sağ olduklarını bilenlerin mahkememiz 2021/408 Esas sayılı dava dosyasına iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.02/10/2024GAİP

BOHOR

COYA

DANYEL

DAVİT

RAFAEL

POLİSE

ESTERYA

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#ilan.gov.tr Basın No:ILN02100406