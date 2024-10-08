Örnek No:55*

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, ÇARIKLAR/KOCADUT Mahalle/Köy, Yeniceköy Mevkii, 193 Ada, 7 Parsel sayılı muz bahçesi vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 5.682,38 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.977.666,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Anamur Büyük Ova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üzerim aracı dışında kullanılamaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.