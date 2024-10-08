T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/244 Esas 07/10/2024

Konu : Vasiyetname

İLAN

Sayın Metin ACAR ve Sayın Gülay ONAT

Müteveffa tarafından düzenlenen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

VASİYETNAME

"Vasiyet eden şu suretle söze başladı: "Ben HAYRÜNNİSA ÜSTÜN, hiçbir hile, tehdit , maddi ve manevi tazyik, cebir ve ikrar tesiri altında kalmaksızın hileye düşmeksizin tamamen kendi serbest ve hür irademle hareketle, ölümümden sonra geçerli olmak üzere vefatım halinde : T.C. Hudutları dahilinde tüm banka mevduatlarımın tamamının %50'sini (yüzde elli) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ'ne, %40'nu (yüzde kırkını) Vasıf ile Ferhunde'den olma 03.04.1928 doğumlu, 32200825428 T.C. nolu kardeşim TEKİN FİKRET YÜCEL'e, %10'nu (yüzde onu) Tekin Fikret ile Ayşe'den olma 03.04: 1948: doğumlu 32191825742 T.C. nolu yeğenim VASIF ENGİN YÜCEL'e vasiyet ediyorum... Vefatım halinde tüm bankalarda mevcut tüm mevduatım için yukarıda belirttiğim kurum ve kişileri de tek tek mirasçı nasb ve tayin ediyorum.Ayrıca Yakacık Rezidansta odamdaki kasada mevcut tüm kıymetler ile mücevherlerimi, aile fotoğraflarım ile tüm tablolarımı kardeşim TEKİN FİKRET YÜCEL'e, bunun dışında kalan odamdaki tüm eşyalarımı DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ'ne vasiyet ediyorum. Vefatımdan haberdar olması halinde cenazemin Darüşşafaka cemiyeti tarafından kaldırılmasını; hazır olan mezarımın yaptırılmasını ve bakımını ve her yıl cemiyet tarafından okutulan mevlidlerde adımın, eşim Yusuf Ziyaettin Üstün ile birlikte anılmasını dilerim. Son arzularım bunlardan ibarettir." diye sözlerini bitirdi.

HAYRUNNİSA ÜSTÜN