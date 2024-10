T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

PB İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi (Esenyurt VD , VN ; 7230776973) 405.773,24-TL (%10 hisse bedeli) KDV Oranı %20 - Teminat Miktarı 81.154,64-TL (Satış mahallinde nakti teminat kabul edilmeyecektir. ) Mahiyeti ve önemli nitelikleri PB İnsan Kaynakları Hizmetleri AŞ'nin mali tablolarına göre emtia menkul-g.menkul değer bulunmamaktadır. Şirketin kesinleşen 2022 yılı öz kaynak değeri ve 2023/2. Dönemdeki kârlar dikkate alınarak4.057.732,40- TL'dir. Muris hisselerin % 10'ine sahiptir.

Koza Bek İnsan Kaynakları ve Organizasyon Hizmetleri Limited Şirketi (Kozyatağı VD , VN: 5820499480) 1.917.507,65-TL (%20 hisse bedeli) KDV Oranı %20 - Teminat Miktarı 383.501,4-TL Satış mahallinde nakti teminat kabul edilmeyecektir. ) Mahiyeti ve önemli nitelikleri Koza Bek İnsan Kaynakları ve Organizasyon Hizmetleri Ltd Şti mali tablolarına göre emtia menkul-g.menkul değer bulunmamaktadır. Şirketin kesinleşen 2022 yılı öz kaynak değeri ve 2023/2. Dönemdeki kârlar dikkate alınarak9.587.538,24- TL'dir. Muris hisselerin % 20'sine sahiptir.

HR Mavi Yaka İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi (Esenyurt VD , VN: 4641534069)168.979,25-TL (%10 hisse bedeli) KDV Oranı %20 - Teminat Miktarı 33.797,85-TL Satış mahallinde nakti teminat kabul edilmeyecektir. ) Mahiyeti ve önemli nitelikleri HR Mavi Yaka İnsan Kaynakları Hizmetleri AŞ mali tablolarına göre emtia menkul-g.menkul değer bulunmamaktadır. Şirketin kesinleşen 2022 yılı öz kaynak değeri ve 2023/2. Dönemdeki kârlar dikkate alınarak 1.689.792,51- TL'dir. Muris hisselerin % 10'sine sahiptir.

Koza Trendy İnsan Kaynakları ve Organizasyon Hizmetleri Limited Şirketi (Kozyatağı VD , VN: 5820803174) 2.163.937,71-TL (%8,22 hisse bedeli) KDV Oranı %20 - Teminat Miktarı 432.787,54-TL Satış mahallinde nakti teminat kabul edilmeyecektir. ) Mahiyeti ve önemli nitelikleri Koza Trendy İnsan Kaynakları ve Organizasyon Hizmetleri Ltd Şti mali tablolarına göre emtia menkul-g.menkul değer bulunmamaktadır. Şirketin kesinleşen 2022 yılı öz kaynak değeri ve 2023/2. Dönemdeki kârlar dikkate alınarak26.325.276,27- TL'dir. Muris hisselerin % 8,22'sine sahiptir.

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.'nin 241'nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20'si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/3 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR19 0001 5001 5800 7321 3042 96 no.lu IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV ve teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Bağdat Cad. No:359/8 Kadıköy/İstanbul adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. FATMA KÜBRA KARAOĞULLARI (GSM: 05058995650) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.Şirket Ana Sermayesi : 50.000-TL Şirket Ana Faaliyet Konusu : 17.01.2020 kuruluş tarihli pay sahibi sayısı birden fazla olan işbu anonim şirketin merkez adresi Fatih Mahallesi 952. Sk. No: 11/4 Esenyurt/İstanbul 'dur. Şirketin ana faaliyet konusu yurt içinde ve dışında insan kaynakları hizmetleri vermek, uluslararası turizm ve seyahat acentalığı , otomotiv alım ve satımı, otel ve lokanta eğlence yeri işletmeciliği, fotoğraf ve sinema makineleri alım ve satımı, petrol ve akaryakıt tesisi kurmak ve işletmek, reklam ve organizasyon faaliyetidir.Şirket Ana Sermayesi : 10.000-TL Şirket Ana Faaliyet Konusu : 09.14.2017 kuruluş tarihli ortak sayısı birden fazla olan işbu limited şirketin merkezi Atatürk Mah. Sedef Cad. Atasehır Recıdance A Blok No: 1a İç Kapı No: 4 Ataşehir / İstanbul 'dur.Şirketin ana faaliyet konusu yurt içinde ve dışında insan kaynakları hizmetleri vermek, uluslararası turizm ve seyahat acentalığı , otomotiv alım ve satımı, otel ve lokanta eğlence yeri işletmeciliği, fotoğraf ve sinema makineleri alım ve satımı, petrol ve akaryakıt tesisi kurmak ve işletmek, reklam ve organizasyon faaliyetidir.Şirket Ana Sermayesi : 50.000-TL Şirket Ana Faaliyet Konusu : 17.01.2020 kuruluş tarihli pay sahibi sayısı birden fazla olan işbu anonim şirketin merkez adresi Fatih Mahallesi 952. Sk. No: 11/4 Esenyurt/İstanbul 'dur. Şirketin ana faaliyet konusu yurt içinde ve dışında insan kaynakları hizmetleri vermek, uluslararası turizm ve seyahat acentalığı , otomotiv alım ve satımı, otel ve lokanta eğlence yeri işletmeciliği, fotoğraf ve sinema makineleri alım ve satımı, petrol ve akaryakıt tesisi kurmak ve işletmek, reklam ve organizasyon faaliyetidir.

Şirket Ana Sermayesi : 1.500.000-TL Şirket Ana Faaliyet Konusu : 28.09.2018 kuruluş tarihli ortak sayısı birden fazla olan işbu limited şirketin merkezi Atatürk Mah. Sedef Cad. Atasehır Recıdance A Blok No: 1a İç Kapı No: 4 Ataşehir / İstanbul 'dur.Şirketin ana faaliyet konusu yurt içinde ve dışında insan kaynakları hizmetleri vermek, uluslararası turizm ve seyahat acentalığı , otomotiv alım ve satımı, inşaat ve taahhüt işleri, izolasyon ve yalıtım malzemeleri alım ve satımı, otel ve lokanta eğlence yeri işletmeciliği, fotoğraf ve sinema makineleri alım ve satımı, petrol ve akaryakıt tesisi kurmak ve işletmek, reklam ve organizasyon faaliyetidir. SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:

PB İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi: 25.10.2024 günü saat 10:00 – 10.15 arası

Koza Bek İnsan Kaynakları ve Organizasyon Hiz. Ltd Şti : 25.10.2024 günü saat 10.30 – 10.45 arası

HR Mavi Yaka İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi : 25.10.2024 günü saat 11.00 – 11.15 arası

Koza Trendy İnsan Kaynakları ve Organizasyon Hiz. Ltd Şti : 25.10.2024 günü saat 11.30 – 11.45 arası

İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-KARTAL/İSTANBUL