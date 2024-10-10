T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/692 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli Canik İlçesi Dereler Mah.

ADA NO : 8034

PARSEL NO : 3

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: İrfan Köksal,Kani köksal,Sevim Güdek

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Dereler Mahallesi 8034 Ada 3 Parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 21/09/2023 gün ve 1521 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/692 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.