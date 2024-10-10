Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:00
T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/692 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Canik İlçesi Dereler Mah.
ADA NO : 8034
PARSEL NO : 3
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: İrfan Köksal,Kani köksal,Sevim Güdek
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Dereler Mahallesi 8034 Ada 3 Parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 21/09/2023 gün ve 1521 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/692 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02102088