TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığından;

1-Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık teklif usulü" ile mülkiyeti satılacaktır.

İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALANI CİNSİ MUHAMMEN BEDEL (K.D.V Dahil) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH VE SAATİ Reyhanlı Uzunkavak Mahallesi 103 Ada 1 Parsel 216.730m² Arazi 53.640.675,00 TL 1.609.220,25 TL 23/10/2024 14:00

2-İhale 23/10/2024 Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacaktır. Reyhanlı Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3--Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameyi satın almak için her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya T.C. Halk Bankası Reyhanlı Şubesinin TR35 0001 2009 2250 0007 0000 06 nolu Reyhanlı Belediye Başkanlığı hesabına 10.000-TL ücret yatırılıp temin edilebilir.

4- -İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç 22/10/2024 günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya .C. Halk Bankası Reyhanlı Şubesinin TR35 0001 2009 2250 0007 0000 06 nolu Reyhanlı Belediye Başkanlığı hesabına ihalenin adı kayıt numarası ve teminat türü belirtilerek yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

6-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

7-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir'inin Onay'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amir'inin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz

8-İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler, İhale komisyonumuzca hazırlanan idari şartnamenin 3. maddesindeki bölümler halinde yazılı olan ve istenilen belgeleri İhale katılım Dosyalarında bulundurmaları gerekmektedir.

9-İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler eksiksiz olarak hazırlayacakları ihale dosyalarını en geç 22/10/2024 tarihi mesai saati bitimine kadar, müracaat dilekçesiyle Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

10- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02103413