T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/258 Esas

KARAR NO : 2024/452

Mahkememizin 04/06/2024 gün 2023/258 esas sayılı kararı ile Eshmurod ve Halima kızı, 1966 doğumlu MUKADDAS ARTIKOVA' nın Hırsızlık suçundan 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılmış olup şahıs tüm aramalara rağmen bulunamamış, kararımız tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.10.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02104035