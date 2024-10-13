T.C. Ankara 73 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;

Esas No : 2024/388

Karar No : 2024/486

Sanık : TANER ÖZDEMİR,Kodaz ve Fatma oğlu ,23/04/1981 doğumlu

Suç :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

Suç Yeri : Ankara

Suç Tarihi : 29/05/2024

Kanun Maddesi : TCK nun 179/3md

Verilen Ceza : 3 Ay 22 Gün Hapis Cezası

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle taraflar cezaevinde bulunuyor ise mahkememize gönderilmek üzere cezaevi idaresine vereceği dilekçe veya cezaevi katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek, Mahkememiz nezdinde karara ilişkin itiraz yasa yoluna başvurulabileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği; 7188 sayılı Kanun'un 25.maddesi ile değişen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 252/2.maddesi uyarınca itiraz halinde Mahkememizce duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, 7188 sayılı Kanun'un 25.maddesi ile değişen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 252/3.maddesi uyarınca itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde 251/3.madde uyarınca sanık hakkında yapılan 1/4 oranındaki indirimin korunacağı, itirazın sanık tarafından yapılması ve genel hükümlere göre karar verilmesi halinde ise basit yargılama usulüne göre verilen hükümle Mahkememizin bağlı olmayacağı ihtar olunmak suretiyle 7188 sayılı Kanun'un 24.maddesi ile değişen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251/1.maddesi uyarınca duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.