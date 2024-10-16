Giriş Tarihi: 17.10.2024 00:00
T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2023/589 Esas
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen ESER YÜREK hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 45349822524
ADI SOYADI : ESER YÜREK
BABA ADI : HİKMET
ANA ADI : FAHRİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1975
DOĞUM YERİ : BAYKAN
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02105356