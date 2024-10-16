T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/589 Esas

Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen ESER YÜREK hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 45349822524

ADI SOYADI : ESER YÜREK

BABA ADI : HİKMET

ANA ADI : FAHRİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1975

DOĞUM YERİ : BAYKAN