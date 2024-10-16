BİLİRKİŞİ RAPORU İLANI

T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/202 Esas

DAVALI : VİRA KHVOSTYK MEYDANKAVAĞI MAHALLESİ 1574 SOKAK NO:17 İÇ KAPI:7 Muratpaşa/ ANTALYA

Davacı, ŞABAN AKSU ile Davalı, VİRA KHVOSTYK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde ve emniyet müdürlüğünce araştırmalarda tespit edilen adresinize bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/12/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14.10.2024