T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2024/304 Esas

KARAR NO : 2024/342

Davacı, MOHAMAD ANTAR ile Davalı, HÜSEYİN HIRFAN arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı Hüseyin HIRFAN'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden;

HÜKÜM:

1-Davacı tarafça açılan huzurdaki davada görevli mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi olduğu anlaşılmakla MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE; görev hususunun HMK 114(1)-c hükmü kapsamında "dava şartı" niteliğinde olması nedeniyle ve HMK m. 115(2) hükmü uyarınca DAVANIN USULDEN REDDİNE, yetkili ve görevli mahkemenin KIRKLARELİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ olduğunun tespitine,

2-HMK m. 20(1) hükmü uyarınca, kararın kesinleşmesinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde taraflardan birinin başvurusu ve talebi halinde dosyanın görevli ve yetkili Kırklareli İcra Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

3-Kararın kesinleşmesinden itibaren 2 (iki) haftalık süre içerisinde dosyanın Kırklareli İcra Hukuk Mahkemesine gönderilmesi için talepte bulunulmadığı takdirde HMK m. 20(1) hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin taraflara ihtarına,

4-HMK m. 331(2) hükmü gözetilerek; dosyanın görevli ve yetkili Mahkemeye gönderilmesi halinde, yargılama harç ve giderleri hususunda görevli ve yetkili Kırklareli İcra Hukuk Mahkemesince karar verilmesine; aksi durumda dosyanın ele alınarak yargılama giderleri hususunda bir karar verilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda verilen karar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 345. maddesi uyarınca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere istinaf yoluna gidilebileceği ilanen tebliğ olunur.