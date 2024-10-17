MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH KONFERANS SALONU VE SEMİNER SALONU ÜST KATLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI İŞİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARMarmara Üniversitesi Pendik EAH Konferans Salonu ve Seminer Salonu Üst Katlarında Su Yalıtımı Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1331118
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2166254545 - 2166570696
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Marmara Üniversitesi Pendik EAH Konferans Salonu ve Seminer Salonu Üst Katlarında Su Yalıtımı Yapılması İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H. Konferans Salonu ve Seminer Salonu Üst Katlarında Su Yalıtımı Yapılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|25.10.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI- Marmara Üniversitesi Pendik ve Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi-Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca / Pendik
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BI/BII/ BIII Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BIII Grubu İşler (Bina İşleri) Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02106069