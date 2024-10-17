T.C. AVANOS(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2024/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıtlarına göre taşınmaz 20.155,22m2, TARLA vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın önünden kadastro yolu geçmektedir.Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Özkonak/Camikebir 710 Ada 30 Parsel Avanos / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 20.155,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.023.283,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:30
Özellikleri : Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde 455,37 m2 yüz ölçümüne sahip olduğu, "2 Adet Kargir Ev Ve Avlusu" vasfında olduğu görülmüştür. Keşif esnasında bu taşınmaz üzerinde 1 adet mesken (77,26m2)vasıflı yapı,1 adet kömürlük (44,92m2) ve 1 adet depo (15,06m2)olduğu görülmüştür. MESKEN:Ahşap oturtma çatılı olduğu, çatı üzerinin kiremit kaplı olduğu, pencere doğramalarının sert plastik doğrama olduğu,dış cephe duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, 3 oda 1 mutfak 1 banyo ve tuvalet mahallerinden oluştuğu, zemin kaplamalarının silme beton olduğu, ıslak hacimlerin zemin kaplamasının seramik olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalıdır. DEPO:Pencere doğramalarının demir doğrama olduğu, dış cephe duvarlarının sıvalı ve boyalıdır. KÖMÜRLÜK: Pencere doğramalarının demir doğrama olduğu, dış cephe duvarlarının sıvalı ancak boyasızdır. Mesken Değeri:378.574,00TL; Depo Değeri;28.299,60TL; Kömürlük Değeri:9.487,80TL ARSA:1.138.425,00TL tespit edilmiştir.
Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Özkonak/Camikebir 658 Ada 4 Parsel Avanos / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 455,37 m2
İmar Durumu :VAR
Kıymeti : 1.554.786,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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