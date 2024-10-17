T.C. AVANOS(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU

2024/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Tapu kayıtlarına göre taşınmaz 20.155,22m2, TARLA vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın önünden kadastro yolu geçmektedir.Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Özkonak/Camikebir 710 Ada 30 Parsel Avanos / NEVŞEHİRYüzölçümü : 20.155,22 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 3.023.283,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: -Özellikleri : Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde 455,37 m2 yüz ölçümüne sahip olduğu, "2 Adet Kargir Ev Ve Avlusu" vasfında olduğu görülmüştür. Keşif esnasında bu taşınmaz üzerinde 1 adet mesken (77,26m2)vasıflı yapı,1 adet kömürlük (44,92m2) ve 1 adet depo (15,06m2)olduğu görülmüştür. MESKEN:Ahşap oturtma çatılı olduğu, çatı üzerinin kiremit kaplı olduğu, pencere doğramalarının sert plastik doğrama olduğu,dış cephe duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, 3 oda 1 mutfak 1 banyo ve tuvalet mahallerinden oluştuğu, zemin kaplamalarının silme beton olduğu, ıslak hacimlerin zemin kaplamasının seramik olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalıdır. DEPO:Pencere doğramalarının demir doğrama olduğu, dış cephe duvarlarının sıvalı ve boyalıdır. KÖMÜRLÜK: Pencere doğramalarının demir doğrama olduğu, dış cephe duvarlarının sıvalı ancak boyasızdır. Mesken Değeri:378.574,00TL; Depo Değeri;28.299,60TL; Kömürlük Değeri:9.487,80TL ARSA:1.138.425,00TL tespit edilmiştir.Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Özkonak/Camikebir 658 Ada 4 Parsel Avanos / NEVŞEHİRYüzölçümü : 455,37 m2İmar Durumu :VARKıymeti : 1.554.786,40 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: -

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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