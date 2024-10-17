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Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:00

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/363 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/363 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi de 2.821,00 m2 yüz ölçüme sahip, arsa" olarak kayıtlı 7479 ada, 1 parsel üzerinde yer alır. Konu bağımsız bölüm tapu kaydına göre, A blok, 5. katta yer alan, 19 numaralı, 11/800 arsa paylı, MESKEN vasıflı bağımsız bölümdür. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAMAMI SATIŞA KONUDUR.
Adresi :Efeler Mahallesi, 306 Sokak, No:2, Umut Apartmanı, Kat:5, Daire:19 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 2.821,00 m2
Arsa Payı : 11/800
İmar Durumu : Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam4 katalanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 1- Tapu kaydındaki gibidir.
2- AT Diğer İrtifak Hakkı :TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE KROKİDE A 39,00M² KISMINDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ. [TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273)
3- Aile Konutudur. HAVVA BAHTİYAR : İSMET Kızı KN:12121468218(SN:102764262),
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:40

14/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02106026

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T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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