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T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/246 Esas01/07/2024

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının tensip ara kararı uyarınca;

Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/08/2011 tarih ve 2011/1330 E. 2011/1642 K. sayılı kararı ile Sakarya ili Adapazarı ilçesi Abalı mahallesinde kain 174 parsel sırasında kayıtlı taşınmazın hissedarları idaresi için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı yasal sürenin dolması sebebiyle ölü Mehmet Sert mirasçılarının gaipliğine ve söz taşınmazların ortaklığın giderilmesi suretiyle satışı neticesinde T. Vakıflar Bankası Yenikent Sakarya Şubesinde TR27 0001 5001 5801 8022 8452 54 nolu vadeli hesaba yatırılan ve 14/06/2024 vade tarihi itibariyle biriken, kayyımca yönetilen 2.169,42 TL"'nin faizi ile birlikte Hazineye intikaline karar verilmesinintalep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Ölü MehmetSert Mirasçılarının sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2024/246 Esayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilanolunur.

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