T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/363 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi de 2.821,00 m2 yüz ölçüme sahip, arsa" olarak kayıtlı 7479 ada, 1 parsel üzerinde yer alır. Konu bağımsız bölüm tapu kaydına göre, A blok, 5. katta yer alan, 19 numaralı, 11/800 arsa paylı, MESKEN vasıflı bağımsız bölümdür.Adresi :Efeler Mahallesi, 306 Sokak, No:2, Umut Apartmanı, Kat:5, Daire:19 Buca / İZMİRYüzölçümü : 2.821,00 m2Arsa Payı : 11/800İmar Durumu : Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam4 katalanında kalmaktadır.Kıymeti : 5.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.AT Diğer İrtifak Hakkı :TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE KROKİDE A 39,00M² KISMINDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ. [TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273)Aile Konutudur. HAVVA BAHTİYAR : İSMET Kızı KN:12121468218(SN:102764262),

14/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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