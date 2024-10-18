T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/363 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/363 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi de 2.821,00 m2 yüz ölçüme sahip, arsa" olarak kayıtlı 7479 ada, 1 parsel üzerinde yer alır. Konu bağımsız bölüm tapu kaydına göre, A blok, 5. katta yer alan, 19 numaralı, 11/800 arsa paylı, MESKEN vasıflı bağımsız bölümdür. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAMAMI SATIŞA KONUDUR
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Adresi :Efeler Mahallesi, 306 Sokak, No:2, Umut Apartmanı, Kat:5, Daire:19 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 2.821,00 m2
Arsa Payı : 11/800
İmar Durumu : Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam4 katalanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 1-
Tapu kaydındaki gibidir.
2-
AT Diğer İrtifak Hakkı :TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE KROKİDE A 39,00M² KISMINDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ. [TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273)
3-
Aile Konutudur. HAVVA BAHTİYAR : İSMET Kızı KN:12121468218(SN:102764262),
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:40
14/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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