T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO:2022/685

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Hatice Ballıca'nın tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup, dahili davalıya, dava dilekçesi ,dahili dava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı Hatice Ballı'nın Edirne 1.Sulh Hukuk Mahkemesine ait 2023/432 esas sayılı

kararı ile İbrahim Ballıca'nın mirasçısı olarak davaya dahili davalı olarak dahil edildiği,

Dava dilekçesi ile; Edirne, Merkez, Kazanova /Vişnelik mevkii 1103 ada 77 parselde kayıtlı taşınmazın planda B olarak gösterilen230,08 m² lik bölümünün kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kaydının iptali ile TCDD adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren (2) hafta içinde davaya ilk itirazları ile birlikte (HMK 117) cevap verebileceği , HUMK 128 maddesine göre süresinde cevap vermemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı HMK 131 maddesine göre cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarını bir daha ileri süremeyeceği,

Dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere adı geçen dahili davalının duruşmanın bırakıldığı 17/12/2024 günü saat 11:10'da mahkememiz salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmalar ve davaya yokluğunda bakılıp karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.