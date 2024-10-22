T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:13

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:26

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:39

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:52

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:18

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:18

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:18

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:44

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:57

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:57

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:57

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 12:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / BODRUM / - Bağ.Böl.No. 1'de kayıtlı 66 m2 Dükkan Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 66 m2Arsa Payı : 60/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 450.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / BODRUM / - Bağ.Böl.No. 2'de kayıtlı 51 m2 Dükkan Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 51 m2Arsa Payı : 45/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 350.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / ZEMİN/ - Bağ.Böl.No. 3'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 160 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut alanında kalmaktadırKıymeti : 2.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - /ZEMİN / - Bağ.Böl.No. 4'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 160 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 1.950.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 1 / - Bağ.Böl.No. 5'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 160 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0, s: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 2.300.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 1 / - Bağ.Böl.No. 6'da kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 160 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 2.300.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 2 / - Bağ.Böl.No. 8'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 160 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 2.300.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 3 / - Bağ.Böl.No. 9'da kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 160 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut AlanındırKıymeti : 2.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 3 / - Bağ.Böl.No. 10'da kayıtlı 16 m2 Mesken Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 160 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 2.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 4 / - Bağ.Böl.No. 11'de kayıtlıMesken Vasfında Taşınmaz,Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 0 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 800.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KocaeliÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 4 / - Bağ.Böl.No. 12'de kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz,Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 0 m2Arsa Payı : 130/1405İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadırKıymeti : 800.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli

11/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.