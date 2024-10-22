T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / BODRUM / - Bağ.Böl.No. 1'de kayıtlı 66 m2 Dükkan Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 66 m2
Arsa Payı : 60/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:00
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / BODRUM / - Bağ.Böl.No. 2'de kayıtlı 51 m2 Dükkan Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 51 m2
Arsa Payı : 45/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:13
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / ZEMİN/ - Bağ.Böl.No. 3'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:26
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - /ZEMİN / - Bağ.Böl.No. 4'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 1.950.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:39
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:39
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:39
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 1 / - Bağ.Böl.No. 5'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0, s: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:52
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 1 / - Bağ.Böl.No. 6'da kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:05
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 2 / - Bağ.Böl.No. 8'de kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
8 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:18
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:18
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 3 / - Bağ.Böl.No. 9'da kayıtlı 160 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanındır
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
9 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:31
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 3 / - Bağ.Böl.No. 10'da kayıtlı 16 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
10 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:44
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 4 / - Bağ.Böl.No. 11'de kayıtlıMesken Vasfında Taşınmaz, Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 0 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
11 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:57
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:57
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:57
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YENİ Mahalle/Köy, Düzviran Mevkii, 1085 Ada, 3 Parsel, - / 4 / - Bağ.Böl.No. 12'de kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz, Fiziken Mevcut Bulunmayan Bu Bağımsız Bölüm Arsa Payı Olarak Satışa Sunulmaktadır. Alıcının Bu Hususa Dikkat Etmesi Gerekir
Adresi : Gölcük İlçesi Halı Dere Yeni Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 0 m2
Arsa Payı : 130/1405
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0,35 ; kaks: 1,05 , 3 kat , Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 12:10
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 12:10
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 12:10
11/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02107993