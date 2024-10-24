Giriş Tarihi: 25.10.2024 00:00
ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI
|1-Satışa çıkartılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası
|Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Mah. 510 ada, 50 parsel, 943,14 M2 Arsa vasıflı gayrimenkul satılıktır
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2- Satışa çıkartılan gayrimenkulün durumu
|Taşınmaz Arsa vasıflı olup; Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Yakın çevresinde benzer nitelikte arsalar apartmanlar ve siteler bulunmaktadır. Bölgeye toplu taşıma ile ulaşım mümkündür.
|3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri
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13.500.000,00_TLOnüçmilyonbeşyüzbin-TL)
|4- Artırmaya iştirak için alınacak geçici teminatın tutarı
|1.012.500,00-TL ( Birmilyononikibinbeşyüz-TL)
|Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin rayiç değerin % 7,5 oranında teminat yatırması zorunludur. Teminat yatırmayanlar açık artırmaya iştirak edemeyecektir. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin teminatı yatırdığına ilişkin belgeyi ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ibraz ederek kayıt ettirmesi zorunludur.
— Teminat olarak; a–Para
b-Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile Sigorta Şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri
c- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.)
d- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.
|5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat
|Taşınmazın Alanya Vergi Dairesi Müdürü Odasında 21.11.2024 Perşembe günü saat 12.00 da 1.ihale ile satışı yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı takdirde ikinci satış 7 gün sonra aynı yer ve saatte 28.11.2024 tarihinde yapılacaktır.
|6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nerede görüleceği ve nereden temin edileceği
|Gayrimenkule ait satış şartnamesi Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünden görülebilecek ve temin edilebilecektir.
|7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği
|Taliplilerin artırmaya iştirak için teminatlarını Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırarak, ihale saatinden önce satış komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
|8-Gayrimenkulün satışı için verilen bedel satış için yeterli olmadığı takdirde tekrar ne zaman artırmaya çıkarılacağı
|Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75' ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak,7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
|9-Tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer hakkında
|İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır.
Hususları ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02110922