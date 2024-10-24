T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/675 Esas

Davacı, AYŞE ÖZGE ÖNCÜ ile Davalı, CENGİZ ÖNCÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; HMK 147/1 maddesine göre tahkikat duruşmasına geçilmesine, 06/02/2025 günü 11:20'de geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunulmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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