T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2023/864-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN VARAKASI

DAVACI :K.H.

MÜŞTEKİ : SADİ ÖZBEK, Ali ve Hatice oğlu, 13/10/1966 MERZİFON doğumlu, AMASYA, MERZİFON, Bulak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Durbeli Sokak 42/1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde oturur. T.C. Vatandaşı. T.C. Kimlik No:27052082938

SUÇ : Kasten Silahla Yaralama

SUÇ TARİHİ : 21/03/2023

SUÇ YERİ : BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 25/06/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı müştekinin şikayeti üzerinesanık Ramazan DOĞAN hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı kasten silahla yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun 86/1 maddesi gereğince 1 Yıl 4 Ay 25 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK.nun 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 (Beş) Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasınakarar verildiğine dair müştekinin gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki hafta sonundatebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki haftaiçerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 24.10.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02111043