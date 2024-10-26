T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/144 Esas 2024/20 Karar

Konu : İlanen Tebliğ

İSTANBUL ANADOLU 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 23/10/2024 tarih 2024/144 Esas 2024/20 Karar sayılı kararı ile davaya bakma görev ve yetkisinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiş olmakla;

Sanık Mehmet Latif AY (Ömer ve Taybet oğlu, 01/01/1981 Siirt doğumlu, Batman Hasankeyf Kayıklı nüfusunda kayıtlı, 28165852524 T.C. Kimlik numaralı) hakkında UYAP kayıtlarına göre dosyamız ile birlikte toplam 11 adet aktif yakalama kararı bulunması, sanığın MERNİS adresinin sistemde kayıtlı olmaması, ceza infaz kurumundan firar kaydı bulunması ve soruşturma aşamasında kollukça yapılan adres araştırmasının neticesiz kalmış olması karşısında sanığın adresi meçhul kabul edilmekle,

1-)Mahkememiz tarafından dosya üzerinden verilen yetkisizlik kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince adresi meçhul kabul edilen sanık Mehmet Latif AY'a İLANEN TEBLİĞİNE,

2-)Kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Mehmet Latif AY'a tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-)5271 sayılı CMK' nin 268. maddesi uyarınca ilanen tebliğden itibaren 2 HAFTALIK süre içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesine sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle yetkisizlik kararına karşı İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanunyolunun açık olduğuna,

Dair, hususlara ilişkin karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.24.10.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02111489