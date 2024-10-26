Giriş Tarihi: 27.10.2024 00:00
T.C. SİLİVRİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2024/56 Esas
KARAR NO : 2024/5
Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/09/2024 tarihli ilamı ile 142/1.e.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Övlyaguly ve Akjagül oğlu, 05/02/1983 doğ. mah/köy nüfusuna kayıtlı ATAJAN AKYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.10.2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112069