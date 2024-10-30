Giriş Tarihi: 31.10.2024 00:00
T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/107 Esas 03/10/2024 Konu : gaiplik ilanıMEHMET KILINÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SÜLEYMAN KILINÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/10/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 16543291416
ADI SOYADI : SÜLEYMAN KILINÇ
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : HANIM
DOĞUM TARİHİ : 10/03/1969
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Kuyucak Küme Evleri No:76 KuyucakAdıyaman Merkez/ ADIYAMAN
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