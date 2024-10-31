Giriş Tarihi: 31.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:04
2025 YILI 12 AY SÜRELİ TIBBİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ HİZMET ALIMI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-KÜÇÜKÇEKMECE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|İKN
|:
|2024/1336585
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-KÜÇÜKÇEKMECE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Kazım KARABEKİR Sokak No:22 34500 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124710649 - 2128819941
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2025 YILI 12 AY SÜRELİ TIBBİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ HİZMET ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|TıbbiCihazlarınBakımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|14.11.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TOPLANTI SALONU
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112958