T.C. KUŞADASI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/9 Esas 28/10/2024

Konu : İLAN METNİ

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle; Davalı Haydar ve Birgül'den olma, İnnsbruck doğumlu Akasya Ariana Elvan Seven'in (T.C.29710129764)dava dilekçesinde ve davacı vekili tarafından daha sonra dosyaya bildirilen tüm adreslere çıkartılan tebligatlar bila ikmal iade gelmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davalı Akasya Ariana Elvan Seven'in işbu ilanın yayımından itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevap dilekçesini mahkememize sunması veya bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndermesi, HMK'nun 128. Madde gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünün inkar edilmiş sayılacakları, belirlenen duruşma günü saati olan 28/01/2025 günü saat 10:00'da duruşmaya bizzat gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yargılamaya yokluğunuzda devam edilerek karar verilebileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112930