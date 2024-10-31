T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/356 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda nitelekleri yazılı taşınmaz kamulaştırılmıştır. Bu ihtar ile dava dilekçesi ve eklerinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davacı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptale veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, idari yargıya dava başvurusunda bulunduğunuz takdirde husumetin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden tescil edileceği mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Silifke Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, kamulaştırmaya ilişkin ve taşınmaz malın değerine ait tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği aksi takdirde delil ibrazı ve savunma için yeni mehil verilmeyeceği İHTAR olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Mersin ili, Silifke İlçesi, Olukbaşı Mahallesi, 405 ada 18 parsel (eski 911 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmet Güler, Recep Güler, Tuğba Demir, Veli Güler, Zeynep Güler

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

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