T.C. ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/411

Omer ve Sakinat kızı 05/08/1975 Mahaçkala doğumlu DAVALI AİDA AYDİN'ın adres araştırması yapılmasına rağmen adresine ulaşılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince, davacı Turgut Aydın tarafından aleyhinize Artvin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan2023/411 esas sayılı dosyasında 06/02/2025 günü saat 10:00 da duruşma yapılacağı, duruşmada hazır bulunmamanız halinde iddia edilen vakıaları ikrar etmiş sayılacağınız, iş bu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren TK 31 gereği 7 gün sonra tebliğin tarafınıza yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

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