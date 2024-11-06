T.C. ALANYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Ersin ÇAKMAK'a tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.11.2024

2022/392 Esas2024/549Mahkememizin 26/09/2024 tarih ve 2022/392Esas, 2024/549 sayılı kararı ile, Turan ve Behiye oğlu, 01/02/1979 Mamak doğumlu, 21551319366 T.C Kimlik numaralı, Kırşehir-Kaman-Yelek Mah/köy nüfusuna kayıtlı SanıkErsin ÇAKMAK'ın üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmuş olup, gıyabında verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir.

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