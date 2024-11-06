T.C. ALANYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO :
2022/392 Esas
KARAR NO :
2024/549Mahkememizin 26/09/2024 tarih ve 2022/392Esas, 2024/549 sayılı kararı ile, Turan ve Behiye oğlu, 01/02/1979 Mamak doğumlu, 21551319366 T.C Kimlik numaralı, Kırşehir-Kaman-Yelek Mah/köy nüfusuna kayıtlı SanıkErsin ÇAKMAK'ın üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmuş olup, gıyabında verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir.
- Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Ersin ÇAKMAK'a tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.11.2024
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