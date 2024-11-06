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Giriş Tarihi: 07.11.2024 00:00

T.C. ALANYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
DOSYA NO : 2022/392 Esas
KARAR NO : 2024/549Mahkememizin 26/09/2024 tarih ve 2022/392Esas, 2024/549 sayılı kararı ile, Turan ve Behiye oğlu, 01/02/1979 Mamak doğumlu, 21551319366 T.C Kimlik numaralı, Kırşehir-Kaman-Yelek Mah/köy nüfusuna kayıtlı SanıkErsin ÇAKMAK'ın üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmuş olup, gıyabında verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir.
  1. Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
  2. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Ersin ÇAKMAK'a tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.11.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02116576

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T.C. ALANYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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