T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/20 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli)Tereke (Resmen davası nedeniyle; Mahkememizin 2023/20 Tereke sayılı dosyasında açılan, müteveffa Sadık Güneş terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle,11695189628 TC Kimlik numaralı, Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Çimşit mah/köy, 8 Cilt 37 Aile sıra no, 41 sırada nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Sare oğlu,22/11/2020 doğumlu, Sadık Güneş, ÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜME EVLERİ NO:393ANKARA GÖLBAŞI/ANKARA adresinde 22/11/2020 tarihinde vefat eden, Ahmet ve Sare' den olma11695189628 TC kimlik numaralı müteveffa İsa Usan terekesine Temsilci (Kayyım) atanması, murisin terekesinin tespiti ve tereke defterinin tutulması talep edilmiştir.TMK' nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; Müteveffa Sadık Güneş'in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. İLGİLİ KİŞİ : SADIK GÜNEŞ - 11695189628 ÇİMŞİT MAH. ÇİMŞİT KÜME EVLERİ NO:393ANKARA GÖLBAŞI/ANKARA

ANKARA ili, GÖLBAŞI ilçesi, ÇİMŞİT mah/köy, 8 Cilt, 37 Aile sıra no, 41 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve SARE oğlu/kızı, 01/01/1955 doğumlu,

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