T.C. YENİCE (KARABÜK) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI: 2024/205 ESAS

Davacı Şaziye Kırış tarafından mahkememizin 2024/205 E sayılı dosyasında, Karabük İli Yenice İlçesi Yeniköy Mahallesi 113 ada 140 parsel sayılı taşınmaz, Karabük İli Yenice İlçesi Yeniköy Mahallesi, 113 ada 143 parsel sayılı taşınmaz, Karabük İli Yenice İlçesi Yeniköy Mahallesi 113 ada 157 parsel sayılı taşınmaz, Karabük İli Yenice İlçesi Özal Mahallesi 608 ada 1 parsel sayılı 12. Blokta bulunan 3 nolu bağımsız bölüm'e açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında; Davalı Rıza ve Fatma oğlu 01/09/1967 doğumlu Şenol Çorbacı'nın tebligata yarar açık adresi tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup 17/01/2025 günü saat 10:05'de Yenice (Karabük) Adliyesi duruşma salonunda yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılabileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ön inceleme aşamasından sonra şartların mevcut olması tahkikat duruşmasına geçileceği, tahkikat duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılabileceği, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, süresi içerisinde davaya cevap vermediğiniz takdirde HMK m.128 gereği dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, yine varsa ilk itirazlarınızı HMK m.117/1 gereği cevap dilekçesinde ileri sürmek zorunda olduğunuz aksi halde ilk itirazlarının dinlenemeyeceği, HMK 317. Maddesi uyarınca ikinci cevap dilekçesini veremeyeceğiniz TK. M. 31 uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra şahsınıza tebligat yapılmış sayılacağı hususu İHTAR olunur. 14/10/2024

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