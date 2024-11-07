T.C.MERSİN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Örnek No:55*

2023/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:04

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Mersin İl, Yenişehir İlçe, BAHÇE Mahalle/Köy, - Mevkii, 1575 Ada, 10 Parsel, 9. KAT 17. Bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmazAdresi : Bahçelievler Mahallesi 1792 Sokak No:1 Kat:9/17 Yenişehir / MersinYüzölçümü : 0,00 m2 (Ana taşınmazınyüz ölçümü 1.265,00m2)Arsa Payı : 64/1265İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Yenişehir belediyesi mücavir alan ve imar planı sınırları içerisinde olup, Yenişehir 1. Etap 1/1000 ölçekli revziyon uygulama imar planında "E=1.50 (emsal), Yençok=65,00 m. (18 kat) Ticaret-konut alanına (TİCK) olarak işaretlenmiştir.Kıymeti : 2.890.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yenitem planı : 16/07/1997

05/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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