T.C.MERSİN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/47 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Yenişehir İlçe, BAHÇE Mahalle/Köy, - Mevkii, 1575 Ada, 10 Parsel, 9. KAT 17. Bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz
Adresi : Bahçelievler Mahallesi 1792 Sokak No:1 Kat:9/17 Yenişehir / Mersin
Yüzölçümü : 0,00 m2 (Ana taşınmazınyüz ölçümü 1.265,00m2)
Arsa Payı : 64/1265
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Yenişehir belediyesi mücavir alan ve imar planı sınırları içerisinde olup, Yenişehir 1. Etap 1/1000 ölçekli revziyon uygulama imar planında "E=1.50 (emsal), Yençok=65,00 m. (18 kat) Ticaret-konut alanına (TİCK) olarak işaretlenmiştir.
Kıymeti : 2.890.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yenitem planı : 16/07/1997
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:04
05/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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