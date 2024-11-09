T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2024/364-Ceza Dava Dosyası 04.11.2024

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"Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık Rahmi ve Mahmure oğlu 04/10/1955 İstanbul doğumlu, 11060500058 TC Kimlik Numaralı HÜSEYİN İŞBORA hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 26/09/2024 tarih 2024/364 esas 2024/516 karar sayılı kararı ile, sanığın atılı suçtan neticeten 4 yıl 2 ay hapis ve 31.960 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı Cemal ve Hava oğlu 01/12/1989 Kelkit doğumlu, Gümüşhane Kelkit Deredolu Mahmatlı nüfusuna kayıtlı, 29296701286 TC Kimlik Numaralı ERKAN TOK'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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