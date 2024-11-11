İstanbul Defterdarlığı

Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü



GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-Satışı yapılacak gayrimenkul İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. V1K Blok G22B064B Pafta,7280 ada, 9 parsel de kain bağımsız bölüm No:11 üzerindedir.

2-Gayrimenkul Pendik Tapu Müdürlüğünde; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. 7280 ada, 9 parsel, 326,67 m2 tapuda gayrimenkul/tripleks villa nitelikli, 1/1 hisseli gayrimenkul/tripleks nitelikli taşınmazdır.

3-Satışa çıkartılan gayrimenkule 30.000.000,00 TL. (OtuzmilyonTL ) (%20 KDV hariç) rayiç değer

biçilmiştir.

4-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 2.250.000,00- TL. (İkimilyonikiyüzellibinTL) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak; para, banka teminat mektubu, sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahvil ve Bonoları,

hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller " bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek" kabul edilecektir.

5-Gayrimenkulün birinci artırması 28/11/2024 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih / İSTANBUL) yapılacaktır.

6-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7-Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 13:00'a kadar komisyonunun toplandığı vergi dairesi veznesine yatırılır. (Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'a kadar Pendik Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edecektir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı

ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde, gün ve saatte (05/12/2024 tarih saat 14:00'de) tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

9-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0216 655 06 15 telefon numarasından Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra- Satış Servisinden bilgi edinilebilir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120437