T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Defterdarlığı

Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğü





GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Kocaeli ili Başiskele ilçesi Kullar Mah. 1313 ada 1 parsel arsa vasıflı taşınmazdır.



2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: Kocaeli ili Başiskele ilçesi Kullar Mah. 1313 Ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmaz idari olarak Başiskele Karadenizliler Mah. Alperen Sokak üzerinde konumludur. İlçe merkezine uzaktır. Çevresinde yapılaşma yüksektir. Daha çok bacasız sanayi yapıları ve depoların olduğu bölgede yer almaktadır. Kullar Mevkii olarak bilinen muhittedir. Ulaşım imkanları iyidir. Selim Yürekten Meslek Lisesine yakın konumdadır.



- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler:



Kocaeli Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğünün 08.09.2023 tarih ve 119366 sayılı haciz yazısı



Kocaeli Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğünün 13.05.2024 tarih ve 84216 sayılı haciz yazısı



3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 33.470.000,00 TL(otuzüç milyon dörtyüzyetmişbin Türk Lirası), (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir)



4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 2.511.000,00 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.



Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir." kabul edilecektir.



5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İhale Acısu Vergi Dairesi Müdür Odasında 27.11.2024 Çarşamba günü Saat:14.00'da ilk artırması yapılacaktır. İlk ihalede satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 04.12.2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.



6- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğünden(Satış Servisinden) alabileceklerdir.



7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 27.11.2024 günü, saat:12.30' a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.



Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.



8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 04.12.2024 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.



9 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.



Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğüne/Malmüdürlüğüne müracaat edebilirler.



İLAN OLUNUR 07.11.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120018