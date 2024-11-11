T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2016/337 Esas 04/10/2024

İLAN METNİ

Davacı Mehmet Öztürk vekili tarafından davalılar Hamdi Bakır ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası karara çıkmış olup;

Davalılardan Rize İli Merkez İlçesi Kanbur sırt Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Fatma'dan olma 02/05/1929 d.lu Zeynefi Bakır'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Davacı tarafından açılan davada;

"1-Davanın KABULÜ İLE, Rize İli Merkez İlçesi Atmeydanı Mahallesi 483 ada 18 ve 19 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarındaki tüm takyidatları ile birlikte umum arasında yapılacak açık artırma ile satılarak bu taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE," karar verilmiş olup işbu gerekçeli karar evrakının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı , davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde istinaf dilekçesini ibraz etmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120225