Giriş Tarihi: 13.11.2024 00:00
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|İKN
|:
|2024/1533557
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Bahçeköy Valide Sultan Caddesi 43 34473 Bahçeköy SARIYER/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|02122261028 - 2122261057
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|17 Kişi Kapasiteli Personel Servisi Hizmet Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Toplam 1 Güzergahta 1 araçla 17 Kişilik Personel Taşıma Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi-İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesi arasında
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 02.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|02.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|21.11.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Odası
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü servis taşımacılığı hizmeti (öğrenci veya personel taşıma, turizm-seyahat taşımacılığı vb.) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02121084