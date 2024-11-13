ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı)

SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ İhale Bilgileri Sıra

No İl İlçe Mahalle/Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine

Hissesi

(m²) Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Satış Bedeli (Tahmini Bedel) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1. ERZURUM Yakutiye Müdürge 12789 67 21.692,51 553.000/653.000

Hisseli Tarla Boş 1/5000 lik İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alan 3.860.000,00 772.000,00 27/11/2024 09:00 2. ERZURUM Yakutiye Umudum 11301 13 6.775,72 Tam Ham Toprak Boş 1/5000'lik İmar Planında Konut Park Tarım Alanı 865.000,00 173.000,00 27/11/2024 09:15 3. ERZURUM Yakutiye Soğukçermik 4923 5 268,00 234.000/268.000

Hisseli Bina Boş 1/5000 lik İmar Planında Konut Alanı 995.000,00 199.000,00 27/11/2024 09:30 4. ERZURUM Yakutiye Uzunyayla 190 2 3.588,70 Tam Bahçe Boş 1/5000 lik İmar Planında Konut/Tarım Alanı 790.000,00 158.000,00 27/11/2024 09:45 5. ERZURUM Aziziye Paşayurdu 228 1 197,67 Tam Ham Toprak Boş. 1/5000'lik İmar Planında Kırsal Meskun Alan 50.000,00 10.000,00 27/11/2024 10:00 6. ERZURUM Aziziye Kızılkale 120 26 2.034,42 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 255.000,00 51.000,00 27/11/2024 10:15 7. ERZURUM Aziziye Eğerti 154 16 5063,40 Tam Ham Toprak Taşınmaz üzerinde arıcılık faaliyetinde kullanılan sacdan yapılı yapılar bulunmaktadır. 1/5000'lik İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan 507.000,00 101.400,00 27/11/2024 10:30 8. ERZURUM Aziziye Ilıca 10010 7 930,71 Tam Ham Toprak Boş 1/5000 İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan 233.000,00 46.600,00 27/11/2024 10:45 9. ERZURUM Aziziye Gelinkaya 1 7 382,62 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 96.000,00 19.200,00 27/11/2024 11:00 10. ERZURUM Aziziye Ocak 204 4 13.591,27 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 408.000,00 81.600,00 27/11/2024 11:15 11. ERZURUM Aziziye Ocak 208 1 1.083,49 Tam Ham Toprak Boş 1/25000 İmar Planında Tarım Alanı 271.000,00 54.200,00 27/11/2024 11:30 12. ERZURUM Yakutiye Soğukçermik 4738 10 270,55 Tam Ham Toprak Taşınmaz üzerinde sac ve tahtadan yapılı baraka bulunmaktadır. Konut Alanı 676.400,00 135.280,00 27/11/2024 11:45 13. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 106 1 1.229,07 Tam Arsa Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. İmarsız 307.500,00 61.500,00 27/11/2024 13:30 14. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 107 2 204,84 Tam Arsa Boş İmarsız 51.500,00 10.300,00 27/11/2024 13:45 15. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 101 312 2.721,85 Tam Arsa Boş İmarsız 410.000,00 82.000,00 27/11/2024 14:00 16. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 112 1 922,92 Tam Arsa Boş İmarsız 231.000,00 46.200,00 27/11/2024 14:15 17. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 101 205 19.224,65 Tam Tarla Boş İmarsız 192.500,00 38.500,00 27/11/2024 14:30 18. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 104 2 1.005,25 Tam Arsa Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. İmarsız 251.500,00 50.300,00 27/11/2024 14:45 19. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 101 31 9.466,08 Tam Tarla Boş İmarsız 237.000,00 47.400,00 27/11/2024 15:00 20. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 104 6 702,52 Tam Arsa Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. İmarsız 176.000,00 35.200,00 27/11/2024 15:15 21. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 104 1 3.999,62 Tam Arsa Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. İmarsız 600.000,00 120.000,00 27/11/2024 15:30 22. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 104 3 1.261,90 Tam Arsa Bahçe İmarsız 316.000,00 63.200,00 27/11/2024 15:45 23. ERZURUM Aziziye Aynalıkale 108 2 2.356,67 Tam Arsa Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. İmarsız 355.000,00 71.000,00 27/11/2024 16:00 24. ERZURUM Aziziye Halilkaya 132 55 721,59 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 45.000,00 9.000,00 28/11/2024 10:00 25. ERZURUM Aziziye Halilkaya 132 51 2.000,00 Tam Ham Toıprak Boş İmarsız 80.000,00 16.000,00 28/11/2024 10:15 26. ERZURUM Aziziye Halilkaya 132 52 1.000,00 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 40.000,00 8.000,00 28/11/2024 10:30 27. ERZURUM Aziziye Halilkaya 132 56 1.239,68 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 50.000,00 10.000,00 28/11/2024 10:45 28. ERZURUM Aziziye Halilkaya 132 47 8.160,15 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 245.000,00 49.000,00 28/11/2024 11:00 29. ERZURUM Aziziye Halilkaya 123 91 40.901,57 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 410.000,00 82.000,00 28/11/2024 11:15 30. ERZURUM Aziziye Halilkaya 122 8 18.661,59 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 187.000,00 37.400,00 28/11/2024 11:30 31. ERZURUM Aziziye Aşağı Canören 101 49 892,03 Tam Ham Toprak Taşınmazın yaklaşık 200 m² lik kısmı üzerinde sacdan yapılı yapı bulunmaktadır. İmarsız 224.000,00 44.800,00 28/11/2024 13:30 32. ERZURUM Aziziye Aşağı Canören 101 48 1.068,53 Tam Ham Toprak Boş 1/25000 İmar planında Doğal Karakteri Korunacak Alan/Kırsal Meskun Alanı 268.000,00 53.600,00 28/11/2024 13:45 33. ERZURUM Aziziye Aşağı Canören 101 52 400,00 Tam Ham Toprak Boş 1/25000 İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alanı 80.000,00 16.000,00 28/11/2024 14:00 34. ERZURUM Aziziye Aşağı Canören 140 40 1.051,83 Tam Ham Toprak Boş 1/25000 İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alanı 264.000,00 52.800,00 28/11/2024 14:15 35. ERZURUM Aziziye Aşağı Canören 101 47 3.103,25 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 621.000,00 124.200,00 28/11/2024 14:30 36. ERZURUM Aziziye Aşağı Canören 101 50 541,77 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 136.000,00 27.200,00 28/11/2024 14:45 37. ERZURUM Aziziye Yoncalık 150 89 611,76 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 92.000,00 18.400,00 29/11/2024 09:30 38. ERZURUM Aziziye Aşağı Yenice 125 49 2274,37 Tam Ham Toprak Tarımsal Kullanım 1/5000'lik İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 70.000,00 14.000,00 29/11/2024 09:45 39. ERZURUM Aziziye Aşağıyenice 125 50 2.624,85 Tam Ham Toprak Tarımsal Kullanım 1/5000'lik İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 80.000,00 16.000,00 29/11/2024 10:00 40. ERZURUM Aziziye Eşkinkaya 103 17 375,09 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 76.000,00 15.200,00 29/11/2024 10:15 41. ERZURUM Aziziye Yeşilova 105 127 600,00 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 120.000,00 24.000,00 29/11/2024 10:30 42. ERZURUM Aziziye Geyik 105 4 6.592,00 Tam Ham Toprak Boş 1/25000'lik imar planında tarım/mera alanı 462.000,00 92.400,00 29/11/2024 10:45 43. ERZURUM Aziziye Çamlıca 103 3 1.780,39 Tam Arsa Boş 1/25000'lik İmar Planında Kırsal Meskun Alanı 446.000,00 89.200,00 29/11/2024 11:00 44. ERZURUM Aziziye Taşpınar 104 75 765,00 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 173.000,00 34.600,00 29/11/2024 11:15 45. ERZURUM Aziziye Taşpınar 104 77 1.000 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 200.000,00 40.000,00 29/11/2024 11:30 46. ERZURUM Aziziye Taşpınar 137 1 765,00 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 153.000,00 30.600,00 29/11/2024 13:30 47. ERZURUM Aziziye Taşpınar 136 1 1.178,22 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 266.000,00 53.200,00 29/11/2024 13:45 48. ERZURUM Aziziye Taşpınar 139 1 1.000,27 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 201.000,00 40.200,00 29/11/2024 14:00 49. ERZURUM Aziziye Taşpınar 104 76 1.000 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 200.000,00 40.000,00 29/11/2024 14:15 50. ERZURUM Aziziye Taşpınar 104 78 1.000 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 200.000,00 40.000,00 29/11/2024 14:30 51. ERZURUM Aziziye Taşpınar 138 1 390,00 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 78.000,00 15.600,00 29/11/2024 14:45 52. ERZURUM Aziziye Taşpınar 104 79 1.000 Tam Ham Toprak Boş İmarsız 200.000,00 40.000,00 29/11/2024 15:00



Yukarıdaki tabloda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 52 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0,5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL'yi) aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

4-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.

5-Bu ilan Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlanacağı gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adresinde, İl Müdürlüğü ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye sesli yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan edilecektir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi, internet bankacılığı yolu ile ödenmek istenmesi halinde Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Hazine İç Ödemeler Tahsilat Erzurum Defterdarlık Muhasebe hesap adlı TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09 İban nolu hesabına açıklama kısmına taşınmazın mahalle ve ada parselin ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli yazılarak yatırılması ve yatırıldığına ilişkin dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

9- İhale ile ilgili bilgiler http://www.erzurum.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.





İLAN OLUNUR