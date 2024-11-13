T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/463 Esas

Konu : İlanen tebliğ hk.

İLAN

Davacı , MEDİHA AS ile Davalı, BAHATTİN AS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen davalı BAHATTİN AS'ın adresinin tespit edilememesi nedeniyle şahsa ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla; HMK'nun 147.maddesi uyarınca belirlenen tahkikat duruşma günü olan 30/01/2025 tarih ve 09:45 saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." ihtarı ile davalı BAHATTİN AS'a ilanen tebliğ olunur.30/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120860