Giriş Tarihi: 14.11.2024 00:00
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ
Sayı : 2023/463 Esas
Konu : İlanen tebliğ hk.
İLAN
Davacı , MEDİHA AS ile Davalı, BAHATTİN AS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;
Yapılan araştırmalara rağmen davalı BAHATTİN AS'ın adresinin tespit edilememesi nedeniyle şahsa ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla; HMK'nun 147.maddesi uyarınca belirlenen tahkikat duruşma günü olan 30/01/2025 tarih ve 09:45 saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." ihtarı ile davalı BAHATTİN AS'a ilanen tebliğ olunur.30/10/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120860