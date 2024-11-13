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Giriş Tarihi: 14.11.2024 00:00

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı TOPLAM
4640053410 30409387396 İSMAİL HÜR GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201009201009 15 15 2024110166Gdq0000011 2024110114Ge50000149 17.038,67 0,00 17.038,67
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201606201606 15 15 2024110466Gdq0000013 2024110414Ge50000248 255.679,27 0,00 255.679,27
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201606201606 15 3080 2024110466Gdq0000013 2024110414Ge50000251 0,00 127.839,64 127.839,64
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 3074 3074 2024110466Gdq0000011 2024110414Ge50000229 0,00 110.000,00 110.000,00
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2024110466Gdq0000010 2024110414Ge50000227 104.085,12 0,00 104.085,12
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201606201606 15 3080 2024110466Gdq0000011 2024110414Ge50000230 0,00 85.227,12 85.227,12
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201201201201 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000193 74.927,99 0,00 74.927,99
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201111201111 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000196 64.489,67 0,00 64.489,67
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201109201109 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000199 61.970,55 0,00 61.970,55
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201110201110 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000202 61.623,66 0,00 61.623,66
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201202201202 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000189 58.931,56 0,00 58.931,56
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201112201112 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000192 58.775,50 0,00 58.775,50
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201606201606 15 1084 2024110466Gdq0000013 2024110414Ge50000248 57.272,16 0,00 57.272,16
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201606201606 15 15 2024110466Gdq0000011 2024110414Ge50000230 56.818,08 0,00 56.818,08
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201203201203 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000190 56.785,94 0,00 56.785,94
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201108201108 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000184 46.815,09 0,00 46.815,09
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 10 10 2024110466Gdq0000011 2024110414Ge50000232 46.423,29 0,00 46.423,29
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201208201208 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000201 42.542,59 0,00 42.542,59
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201201201201 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000193 38.812,70 0,00 38.812,70
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201207201207 15 15 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000185 35.895,39 0,00 35.895,39
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201109201109 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000199 35.571,10 0,00 35.571,10
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201111201111 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000196 35.211,36 0,00 35.211,36
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201110201110 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000202 34.509,25 0,00 34.509,25
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201112201112 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000192 31.268,57 0,00 31.268,57
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201202201202 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000189 29.701,51 0,00 29.701,51
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201501201512 10 10 2024110466Gdq0000010 2024110414Ge50000214 29.379,49 0,00 29.379,49
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201203201203 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000190 27.825,11 0,00 27.825,11
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201108201108 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000184 27.527,27 0,00 27.527,27
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2024110466Gdq0000010 2024110414Ge50000225 26.510,00 0,00 26.510,00
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201605201605 15 15 2024110466Gdq0000013 2024110414Ge50000253 26.374,46 0,00 26.374,46
4640347149 44686057392 SERKAN HÜNEROĞLU YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201208201208 15 1084 2024110466Gdq0000009 2024110414Ge50000201 17.867,89 0,00 17.867,89
4830096842 44350828778 KADER İYİGÜN İÇMELER MAH. İNCESU SK. EZGİ APT Kapı No:24 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2024101666Gdq0000004 2024101614Ge50000015 24.974,32 0,00 24.974,32
4830096842 44350828778 KADER İYİGÜN İÇMELER MAH. İNCESU SK. EZGİ APT Kapı No:24 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 4318 4318 2024101666Gdq0000004 2024101614Ge50000014 22.477,00 0,00 22.477,00
4840241829 40429697382 EYÜP KABACA İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL 201701201712 10 10 2024102366Gdq0000012 2024102314Ge50000279 171.405,60 0,00 171.405,60
4840241829 40429697382 EYÜP KABACA İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL 201801201812 10 10 2024102366Gdq0000013 2024102314Ge50000326 165.835,96 0,00 165.835,96
4840241829 40429697382 EYÜP KABACA İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL 201501201512 10 10 2024102366Gdq0000010 2024102314Ge50000237 35.805,55 0,00 35.805,55
4840241829 40429697382 EYÜP KABACA İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL 201803201803 15 15 2024102366Gdq0000012 2024102314Ge50000284 21.639,19 0,00 21.639,19
4840241829 40429697382 EYÜP KABACA İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL 201901201901 15 15 2024102366Gdq0000013 2024102314Ge50000315 21.142,77 0,00 21.142,77
4840241829 40429697382 EYÜP KABACA İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL 201801201803 33 1086 2024102366Gdq0000013 2024102314Ge50000302 19.056,96 0,00 19.056,96
4840354393 40426697446 ERCAN KABACA KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ 201701201712 10 10 2024102366Gdq0000003 2024102314Ge50000048 171.405,60 0,00 171.405,60
4840354393 40426697446 ERCAN KABACA KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ 201801201812 10 10 2024102366Gdq0000004 2024102314Ge50000095 165.835,96 0,00 165.835,96
4840354393 40426697446 ERCAN KABACA KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ 201501201512 10 10 2024102366Gdq0000001 2024102314Ge50000006 35.805,55 0,00 35.805,55
4840354393 40426697446 ERCAN KABACA KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ 201803201803 15 15 2024102366Gdq0000003 2024102314Ge50000053 21.639,19 0,00 21.639,19
4840354393 40426697446 ERCAN KABACA KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ 201901201901 15 15 2024102366Gdq0000004 2024102314Ge50000084 21.142,77 0,00 21.142,77
4840354393 40426697446 ERCAN KABACA KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ 201801201803 33 1086 2024102366Gdq0000004 2024102314Ge50000071 19.056,96 0,00 19.056,96
4850110411 61429257758 İLKER KABAOĞLU KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL 201710201712 3 3 2024110166Gdq0000023 2024110114Ge50000412 35.495,37 0,00 35.495,37
4850110411 61429257758 İLKER KABAOĞLU KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL 201707201709 3 3 2024110166Gdq0000022 2024110114Ge50000379 29.888,87 0,00 29.888,87
4850110411 61429257758 İLKER KABAOĞLU KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL 201801201803 3 3 2024110166Gdq0000023 2024110114Ge50000417 21.144,99 0,00 21.144,99
4870317701 39334223762 HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN TOPARLAR MAH. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. Kapı No:10 Daire No:16 Tel: KÖYCEĞİZ MUĞLA 201801201812 4410 4410 2024100466Gdq0000006 2024100414Ge50000079 24.941,08 0,00 24.941,08
4880600468 39283225442 BURAK KAHRAMAN DUMLUPINAR MAH. RABITA SK. Kapı No:30 Daire No:18 Tel: PENDİK İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2024100466Gdq0000001 2024100414Ge50000002 24.941,08 0,00 24.941,08
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201105201105 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000328 0,00 109.487,49 109.487,49
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201104201104 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000329 0,00 106.801,56 106.801,56
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201112201112 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000319 0,00 97.933,01 97.933,01
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201108201108 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000325 0,00 86.478,24 86.478,24
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201106201106 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000327 0,00 71.466,00 71.466,00
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201110201110 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000323 0,00 70.659,00 70.659,00
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201109201109 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000324 0,00 51.341,85 51.341,85
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201107201107 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000326 0,00 48.601,68 48.601,68
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201111201111 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000322 0,00 38.052,00 38.052,00
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201105201105 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000328 36.495,83 0,00 36.495,83
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201104201104 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000329 35.600,52 0,00 35.600,52
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201105201105 15 1084 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000328 32.700,26 0,00 32.700,26
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201104201104 15 1084 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000329 32.396,47 0,00 32.396,47
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201108201108 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000325 28.826,08 0,00 28.826,08
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201108201108 15 1084 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000325 24.617,47 0,00 24.617,47
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201106201106 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000327 23.822,00 0,00 23.822,00
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201110201110 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000323 23.553,00 0,00 23.553,00
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201112201112 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000319 21.762,89 0,00 21.762,89
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201106201106 15 1084 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000327 21.011,00 0,00 21.011,00
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201008201008 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000314 20.671,97 0,00 20.671,97
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201008201008 15 3080 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000314 0,00 20.671,97 20.671,97
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201110201110 15 1084 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000323 19.454,78 0,00 19.454,78
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201008201008 15 1084 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000314 18.635,78 0,00 18.635,78
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201112201112 15 1084 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000319 17.366,79 0,00 17.366,79
5000536490 11528024980 ALİ KARA AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201109201109 15 15 2024100766Gdr0000018 2024100714Ge60000324 17.113,95 0,00 17.113,95
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201105201105 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000301 0,00 49.269,37 49.269,37
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201104201104 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000302 0,00 48.060,70 48.060,70
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201112201112 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000292 0,00 44.069,85 44.069,85
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201108201108 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000298 0,00 38.915,21 38.915,21
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201106201106 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000300 0,00 32.159,70 32.159,70
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201110201110 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000296 0,00 31.796,55 31.796,55
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201109201109 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000297 0,00 23.103,83 23.103,83
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201107201107 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000299 0,00 21.870,76 21.870,76
5000648262 11525025034 GARİP KARA BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ 201111201111 15 3080 2024100766Gdr0000015 2024100714Ge60000295 0,00 17.123,40 17.123,40
5190274873 38545570276 KAAN FEVZİ KARANINOĞLU CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD. NUVO DRAGOS B BLOK Kapı No:12 B Daire No:225 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201801201812 10 10 2024100466Gdr0000024 2024100414Ge60000355 23.294,39 0,00 23.294,39
5220565196 53893108940 SERTAÇ SAMET KARATAŞ KURTKÖY MAH. YAZGÜLÜ SK. D BLOK Kapı No:11 /4 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201801201812 10 10 2024110566Gdr0000003 2024110514Ge60000027 41.607,55 0,00 41.607,55
5220565196 53893108940 SERTAÇ SAMET KARATAŞ KURTKÖY MAH. YAZGÜLÜ SK. D BLOK Kapı No:11 /4 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL 201701201712 10 10 2024110566Gdr0000002 2024110514Ge60000016 18.230,31 0,00 18.230,31
5230575549 18368630982 SELÇUK KARAYEL 100.YIL MAH. 141 SK. ÇAKIR APT. Kapı No:47 Daire No:1 Tel: BANDIRMA BALIKESİR 201601201612 4315 4315 2024101766Gdr0000014 2024101714Ge60000260 67.947,41 0,00 67.947,41
5230575734 11009003138 MUSTAFA KARAYAZI YENİ MAH. TEKİN SK. . HİLAL APT Kapı No:4 Daire No:53 Tel: ŞABANÖZÜ ÇANKIRI 201607201607 15 3080 2024101766Gdr0000017 2024101714Ge60000266 0,00 56.461,89 56.461,89
5230575734 11009003138 MUSTAFA KARAYAZI YENİ MAH. TEKİN SK. . HİLAL APT Kapı No:4 Daire No:53 Tel: ŞABANÖZÜ ÇANKIRI 201607201607 15 15 2024101766Gdr0000017 2024101714Ge60000266 18.820,63 0,00 18.820,63
5310431067 48610724732 ÇİĞDEM KAYA ÇINARDERE MAH. NİL SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL 201801201812 10 10 2024100766Gdr0000002 2024100714Ge60000037 22.927,43 0,00 22.927,43
5310431067 48610724732 ÇİĞDEM KAYA ÇINARDERE MAH. NİL SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL 201701201712 10 10 2024100766Gdr0000001 2024100714Ge60000018 19.750,90 0,00 19.750,90
5450492590 14831096620 YAKUP KESER NECİP FAZIL MAH. EŞREF BİTLİS BLV. AYDOS YAŞAM Kapı No:210 Daire No:2 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2024101566Gdr0000004 2024101514Ge60000024 135.009,75 0,00 135.009,75
5500215109 43615514784 ERSİN KILIÇ YUNUS MAH. LİMONÇİÇEĞİ SK. Kapı No:11 Daire No:6 Tel: KARTAL İSTANBUL 201702201702 15 15 2024100366Gdr0000007 2024100314Ge60000038 23.437,42 0,00 23.437,42
5530060287 48142210574 UĞUR KILIÇ OSMAN YILMAZ MAH. 625. SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201612 4310 4310 2024110666Gdr0000010 2024110614Ge60000185 33.037,95 0,00 33.037,95
5530060287 48142210574 UĞUR KILIÇ OSMAN YILMAZ MAH. 625. SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201612 4315 4315 2024110666Gdr0000010 2024110614Ge60000169 20.039,97 0,00 20.039,97
5610206102 16142008798 ÇETİN KIZILIRMAK AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 3074 3074 2024110466Gdr0000006 2024110414Ge60000038 0,00 32.667,71 32.667,71
5610206102 16142008798 ÇETİN KIZILIRMAK AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL 201501201512 3074 3074 2024110466Gdr0000006 2024110414Ge60000036 0,00 24.378,56 24.378,56
5610206102 16142008798 ÇETİN KIZILIRMAK AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL 201512201512 15 3080 2024110466Gdr0000006 2024110414Ge60000028 0,00 22.834,50 22.834,50
5610206102 16142008798 ÇETİN KIZILIRMAK AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL 201604201604 15 15 2024110466Gdr0000007 2024110414Ge60000043 18.828,00 0,00 18.828,00
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02119323

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TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
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