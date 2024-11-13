Giriş Tarihi: 14.11.2024 00:00
|
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|TOPLAM
|4640053410
|30409387396
|İSMAİL HÜR
|GÜZELYALI MAH. BAĞDAT CAD. NAZMIYE HANIM APARTMANI Kapı No:65 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201009201009
|15
|15
|2024110166Gdq0000011
|2024110114Ge50000149
|17.038,67
|0,00
|17.038,67
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201606201606
|15
|15
|2024110466Gdq0000013
|2024110414Ge50000248
|255.679,27
|0,00
|255.679,27
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201606201606
|15
|3080
|2024110466Gdq0000013
|2024110414Ge50000251
|0,00
|127.839,64
|127.839,64
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|3074
|3074
|2024110466Gdq0000011
|2024110414Ge50000229
|0,00
|110.000,00
|110.000,00
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|4315
|4315
|2024110466Gdq0000010
|2024110414Ge50000227
|104.085,12
|0,00
|104.085,12
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201606201606
|15
|3080
|2024110466Gdq0000011
|2024110414Ge50000230
|0,00
|85.227,12
|85.227,12
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201201201201
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000193
|74.927,99
|0,00
|74.927,99
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201111201111
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000196
|64.489,67
|0,00
|64.489,67
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201109201109
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000199
|61.970,55
|0,00
|61.970,55
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201110201110
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000202
|61.623,66
|0,00
|61.623,66
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201202201202
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000189
|58.931,56
|0,00
|58.931,56
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201112201112
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000192
|58.775,50
|0,00
|58.775,50
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201606201606
|15
|1084
|2024110466Gdq0000013
|2024110414Ge50000248
|57.272,16
|0,00
|57.272,16
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201606201606
|15
|15
|2024110466Gdq0000011
|2024110414Ge50000230
|56.818,08
|0,00
|56.818,08
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201203201203
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000190
|56.785,94
|0,00
|56.785,94
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201108201108
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000184
|46.815,09
|0,00
|46.815,09
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|10
|10
|2024110466Gdq0000011
|2024110414Ge50000232
|46.423,29
|0,00
|46.423,29
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201208201208
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000201
|42.542,59
|0,00
|42.542,59
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201201201201
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000193
|38.812,70
|0,00
|38.812,70
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201207201207
|15
|15
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000185
|35.895,39
|0,00
|35.895,39
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201109201109
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000199
|35.571,10
|0,00
|35.571,10
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201111201111
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000196
|35.211,36
|0,00
|35.211,36
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201110201110
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000202
|34.509,25
|0,00
|34.509,25
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201112201112
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000192
|31.268,57
|0,00
|31.268,57
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201202201202
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000189
|29.701,51
|0,00
|29.701,51
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201501201512
|10
|10
|2024110466Gdq0000010
|2024110414Ge50000214
|29.379,49
|0,00
|29.379,49
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201203201203
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000190
|27.825,11
|0,00
|27.825,11
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201108201108
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000184
|27.527,27
|0,00
|27.527,27
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2024110466Gdq0000010
|2024110414Ge50000225
|26.510,00
|0,00
|26.510,00
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201605201605
|15
|15
|2024110466Gdq0000013
|2024110414Ge50000253
|26.374,46
|0,00
|26.374,46
|4640347149
|44686057392
|SERKAN HÜNEROĞLU
|YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD. A BLOK Kapı No:22 /1 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201208201208
|15
|1084
|2024110466Gdq0000009
|2024110414Ge50000201
|17.867,89
|0,00
|17.867,89
|4830096842
|44350828778
|KADER İYİGÜN
|İÇMELER MAH. İNCESU SK. EZGİ APT Kapı No:24 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2024101666Gdq0000004
|2024101614Ge50000015
|24.974,32
|0,00
|24.974,32
|4830096842
|44350828778
|KADER İYİGÜN
|İÇMELER MAH. İNCESU SK. EZGİ APT Kapı No:24 Daire No:5 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|4318
|4318
|2024101666Gdq0000004
|2024101614Ge50000014
|22.477,00
|0,00
|22.477,00
|4840241829
|40429697382
|EYÜP KABACA
|İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2024102366Gdq0000012
|2024102314Ge50000279
|171.405,60
|0,00
|171.405,60
|4840241829
|40429697382
|EYÜP KABACA
|İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024102366Gdq0000013
|2024102314Ge50000326
|165.835,96
|0,00
|165.835,96
|4840241829
|40429697382
|EYÜP KABACA
|İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201501201512
|10
|10
|2024102366Gdq0000010
|2024102314Ge50000237
|35.805,55
|0,00
|35.805,55
|4840241829
|40429697382
|EYÜP KABACA
|İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201803201803
|15
|15
|2024102366Gdq0000012
|2024102314Ge50000284
|21.639,19
|0,00
|21.639,19
|4840241829
|40429697382
|EYÜP KABACA
|İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201901201901
|15
|15
|2024102366Gdq0000013
|2024102314Ge50000315
|21.142,77
|0,00
|21.142,77
|4840241829
|40429697382
|EYÜP KABACA
|İSTASYON MAH. YÜSRA SK. Kapı No:12 Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201801201803
|33
|1086
|2024102366Gdq0000013
|2024102314Ge50000302
|19.056,96
|0,00
|19.056,96
|4840354393
|40426697446
|ERCAN KABACA
|KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201701201712
|10
|10
|2024102366Gdq0000003
|2024102314Ge50000048
|171.405,60
|0,00
|171.405,60
|4840354393
|40426697446
|ERCAN KABACA
|KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201801201812
|10
|10
|2024102366Gdq0000004
|2024102314Ge50000095
|165.835,96
|0,00
|165.835,96
|4840354393
|40426697446
|ERCAN KABACA
|KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201501201512
|10
|10
|2024102366Gdq0000001
|2024102314Ge50000006
|35.805,55
|0,00
|35.805,55
|4840354393
|40426697446
|ERCAN KABACA
|KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201803201803
|15
|15
|2024102366Gdq0000003
|2024102314Ge50000053
|21.639,19
|0,00
|21.639,19
|4840354393
|40426697446
|ERCAN KABACA
|KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201901201901
|15
|15
|2024102366Gdq0000004
|2024102314Ge50000084
|21.142,77
|0,00
|21.142,77
|4840354393
|40426697446
|ERCAN KABACA
|KADILLI MAH. 3817. SK. Kapı No:29 Daire No:1 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201801201803
|33
|1086
|2024102366Gdq0000004
|2024102314Ge50000071
|19.056,96
|0,00
|19.056,96
|4850110411
|61429257758
|İLKER KABAOĞLU
|KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201710201712
|3
|3
|2024110166Gdq0000023
|2024110114Ge50000412
|35.495,37
|0,00
|35.495,37
|4850110411
|61429257758
|İLKER KABAOĞLU
|KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201707201709
|3
|3
|2024110166Gdq0000022
|2024110114Ge50000379
|29.888,87
|0,00
|29.888,87
|4850110411
|61429257758
|İLKER KABAOĞLU
|KURTKÖY MAH. SAFİR SK. 3.ETAP KURTKÖY LOCA EVLERİ A BLOK Kapı No:5 /1 Daire No:42 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201801201803
|3
|3
|2024110166Gdq0000023
|2024110114Ge50000417
|21.144,99
|0,00
|21.144,99
|4870317701
|39334223762
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
|TOPARLAR MAH. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. Kapı No:10 Daire No:16 Tel: KÖYCEĞİZ MUĞLA
|201801201812
|4410
|4410
|2024100466Gdq0000006
|2024100414Ge50000079
|24.941,08
|0,00
|24.941,08
|4880600468
|39283225442
|BURAK KAHRAMAN
|DUMLUPINAR MAH. RABITA SK. Kapı No:30 Daire No:18 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201801201812
|4410
|4410
|2024100466Gdq0000001
|2024100414Ge50000002
|24.941,08
|0,00
|24.941,08
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201105201105
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000328
|0,00
|109.487,49
|109.487,49
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201104201104
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000329
|0,00
|106.801,56
|106.801,56
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201112201112
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000319
|0,00
|97.933,01
|97.933,01
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201108201108
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000325
|0,00
|86.478,24
|86.478,24
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201106201106
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000327
|0,00
|71.466,00
|71.466,00
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201110201110
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000323
|0,00
|70.659,00
|70.659,00
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201109201109
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000324
|0,00
|51.341,85
|51.341,85
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201107201107
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000326
|0,00
|48.601,68
|48.601,68
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201111201111
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000322
|0,00
|38.052,00
|38.052,00
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201105201105
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000328
|36.495,83
|0,00
|36.495,83
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201104201104
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000329
|35.600,52
|0,00
|35.600,52
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201105201105
|15
|1084
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000328
|32.700,26
|0,00
|32.700,26
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201104201104
|15
|1084
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000329
|32.396,47
|0,00
|32.396,47
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201108201108
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000325
|28.826,08
|0,00
|28.826,08
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201108201108
|15
|1084
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000325
|24.617,47
|0,00
|24.617,47
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201106201106
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000327
|23.822,00
|0,00
|23.822,00
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201110201110
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000323
|23.553,00
|0,00
|23.553,00
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201112201112
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000319
|21.762,89
|0,00
|21.762,89
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201106201106
|15
|1084
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000327
|21.011,00
|0,00
|21.011,00
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201008201008
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000314
|20.671,97
|0,00
|20.671,97
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201008201008
|15
|3080
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000314
|0,00
|20.671,97
|20.671,97
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201110201110
|15
|1084
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000323
|19.454,78
|0,00
|19.454,78
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201008201008
|15
|1084
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000314
|18.635,78
|0,00
|18.635,78
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201112201112
|15
|1084
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000319
|17.366,79
|0,00
|17.366,79
|5000536490
|11528024980
|ALİ KARA
|AKSE MAH. 452. SK. Kapı No:9 C Daire No:60 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201109201109
|15
|15
|2024100766Gdr0000018
|2024100714Ge60000324
|17.113,95
|0,00
|17.113,95
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201105201105
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000301
|0,00
|49.269,37
|49.269,37
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201104201104
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000302
|0,00
|48.060,70
|48.060,70
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201112201112
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000292
|0,00
|44.069,85
|44.069,85
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201108201108
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000298
|0,00
|38.915,21
|38.915,21
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201106201106
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000300
|0,00
|32.159,70
|32.159,70
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201110201110
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000296
|0,00
|31.796,55
|31.796,55
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201109201109
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000297
|0,00
|23.103,83
|23.103,83
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201107201107
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000299
|0,00
|21.870,76
|21.870,76
|5000648262
|11525025034
|GARİP KARA
|BAĞLARBAŞI MAH. ONAR SK. FLORYA SİT. C BLOK Kapı No:2 C Daire No:20 Tel: DARICA KOCAELİ
|201111201111
|15
|3080
|2024100766Gdr0000015
|2024100714Ge60000295
|0,00
|17.123,40
|17.123,40
|5190274873
|38545570276
|KAAN FEVZİ KARANINOĞLU
|CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD. NUVO DRAGOS B BLOK Kapı No:12 B Daire No:225 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024100466Gdr0000024
|2024100414Ge60000355
|23.294,39
|0,00
|23.294,39
|5220565196
|53893108940
|SERTAÇ SAMET KARATAŞ
|KURTKÖY MAH. YAZGÜLÜ SK. D BLOK Kapı No:11 /4 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024110566Gdr0000003
|2024110514Ge60000027
|41.607,55
|0,00
|41.607,55
|5220565196
|53893108940
|SERTAÇ SAMET KARATAŞ
|KURTKÖY MAH. YAZGÜLÜ SK. D BLOK Kapı No:11 /4 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2024110566Gdr0000002
|2024110514Ge60000016
|18.230,31
|0,00
|18.230,31
|5230575549
|18368630982
|SELÇUK KARAYEL
|100.YIL MAH. 141 SK. ÇAKIR APT. Kapı No:47 Daire No:1 Tel: BANDIRMA BALIKESİR
|201601201612
|4315
|4315
|2024101766Gdr0000014
|2024101714Ge60000260
|67.947,41
|0,00
|67.947,41
|5230575734
|11009003138
|MUSTAFA KARAYAZI
|YENİ MAH. TEKİN SK. . HİLAL APT Kapı No:4 Daire No:53 Tel: ŞABANÖZÜ ÇANKIRI
|201607201607
|15
|3080
|2024101766Gdr0000017
|2024101714Ge60000266
|0,00
|56.461,89
|56.461,89
|5230575734
|11009003138
|MUSTAFA KARAYAZI
|YENİ MAH. TEKİN SK. . HİLAL APT Kapı No:4 Daire No:53 Tel: ŞABANÖZÜ ÇANKIRI
|201607201607
|15
|15
|2024101766Gdr0000017
|2024101714Ge60000266
|18.820,63
|0,00
|18.820,63
|5310431067
|48610724732
|ÇİĞDEM KAYA
|ÇINARDERE MAH. NİL SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024100766Gdr0000002
|2024100714Ge60000037
|22.927,43
|0,00
|22.927,43
|5310431067
|48610724732
|ÇİĞDEM KAYA
|ÇINARDERE MAH. NİL SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2024100766Gdr0000001
|2024100714Ge60000018
|19.750,90
|0,00
|19.750,90
|5450492590
|14831096620
|YAKUP KESER
|NECİP FAZIL MAH. EŞREF BİTLİS BLV. AYDOS YAŞAM Kapı No:210 Daire No:2 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL
|201601201612
|4315
|4315
|2024101566Gdr0000004
|2024101514Ge60000024
|135.009,75
|0,00
|135.009,75
|5500215109
|43615514784
|ERSİN KILIÇ
|YUNUS MAH. LİMONÇİÇEĞİ SK. Kapı No:11 Daire No:6 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201702201702
|15
|15
|2024100366Gdr0000007
|2024100314Ge60000038
|23.437,42
|0,00
|23.437,42
|5530060287
|48142210574
|UĞUR KILIÇ
|OSMAN YILMAZ MAH. 625. SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201612
|4310
|4310
|2024110666Gdr0000010
|2024110614Ge60000185
|33.037,95
|0,00
|33.037,95
|5530060287
|48142210574
|UĞUR KILIÇ
|OSMAN YILMAZ MAH. 625. SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201612
|4315
|4315
|2024110666Gdr0000010
|2024110614Ge60000169
|20.039,97
|0,00
|20.039,97
|5610206102
|16142008798
|ÇETİN KIZILIRMAK
|AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|3074
|3074
|2024110466Gdr0000006
|2024110414Ge60000038
|0,00
|32.667,71
|32.667,71
|5610206102
|16142008798
|ÇETİN KIZILIRMAK
|AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201501201512
|3074
|3074
|2024110466Gdr0000006
|2024110414Ge60000036
|0,00
|24.378,56
|24.378,56
|5610206102
|16142008798
|ÇETİN KIZILIRMAK
|AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201512201512
|15
|3080
|2024110466Gdr0000006
|2024110414Ge60000028
|0,00
|22.834,50
|22.834,50
|5610206102
|16142008798
|ÇETİN KIZILIRMAK
|AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1-A2-A3-A4-A5 BLOK Kapı No:10 AB Daire No:4 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201604201604
|15
|15
|2024110466Gdr0000007
|2024110414Ge60000043
|18.828,00
|0,00
|18.828,00
|Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02119323