ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2019/125 Esas

KARAR NO : 2020/165 Davacı SERDER YILMAZ tarafından Davalı GUNCHA NURBERDIYEVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında verilen karar gereğince;Davalı Guncha Nurberdıyeva'nın UYAP sistemindeki yurt dışı adresine çıkarılan tebligatın iade döndüğü, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davacınıngider avansı (yurt dışı tebligat ücretinin) eksikliğinin giderilmesi için verilen kesin süreye rağmen harç ve gider avansı eksikliğini tamamlamadığı anlaşılmakla, davanın usulden REDDİNE,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, davalı Guncha Nurberdıyeva adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122108