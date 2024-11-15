İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2022/43 Esas

KARAR NO : 2024/1663

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile;

2-Dava konusu, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Maliyeciler Mahallesi, 13888 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki paydaşlığın SATIŞYOLUYLA GİDERİLMESİNE,

3-Satıştan elde edilecek paranın tapu kaydındaki payları oranında paydaşlara paylaştırılmasına,

4-İİK 112-136'ncı maddeleri uyarıca satışın açık artırma yoluyla umuma açık bir şekilde yapılmasına,

5-HMK 322/2 maddesi uyarınca mahkememiz yazı işleri müdürünün satış memuru olarak atanmasına,

6-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 ilam harcının paydaşlardan mirasçılık belgesindeki ve tapu kaydındaki payları oranında alınmasına,

7-Davacının yaptığı 80,70 TL peşin harç, 37,00 TL başvurma harcı, 79,40 TL posta masrafı, 4.500,00 TL Bilirkişi Ücreti, 1.274,90 TL Keşif Harcı ve 500,00 TL Araç Ücreti, 17.992,00(14.688+3.304) TL ilan masrafı olmak üzere toplam 24.464,00 TL yargılama giderinin davalıdan payı oranında alınarak davacılara verilmesine, davacılar hissesine düşenin kendi üzerinde bırakılmasına,

8-Davacılar kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince taktir olunan 17.400,00 TL vekalet ücretinin payı oranında davalıdan alınarak davacılara verilmesine, davacılar hissesine düşenin kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatırana iadesine,

Dair iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılarak, bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilebileceği kendisine tebligat yapılamayan Davalı İzmir Maliyecileri Yeni Konut Yapı Koop. tasfiye memuru Ayşe BOZKURT' a tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/11/2024

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