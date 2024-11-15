Haberler Resmi İlan Haberleri KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:26

KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplam Borç
1 1660312895 BERTAN TAŞIMACILIK DEP.L.H.VE M.SAN.DIŞ İDEALTEPE MH.CUMA SK İNAN APT. Kapı No:29 Daire No:10A Tel:2163678023 MALTEPE İSTANBUL 200601200612 0010 2019062066Jxl0000564 2019061614JyJ0000575 ₺27.615,33 ₺27.615,33
2 4390435466 11932965084 KENAN GÜR ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:98 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201501201512 0010 2023113066Jxo0000024 2023113014JyM0000246 ₺27.047,83 ₺27.047,83
3 5500119835 30394370762 HASAN KILIÇ FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201609201609 0015 2024110666Jxp0000004 2024110614JyN0000124 ₺26.962,78 ₺26.962,78
4 7780475399 12847452744 SEVİM SÖKMENSÜER ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201301201312 0001 2021101966Jxr0001722 2021101514JyP0011719 ₺26.894,24 ₺26.894,24
5 7460933032 13601958700 TOLGA SARI FIĞLA MAH. KEYKUBAT BLV. BURAK BEY Kapı No:185 Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA 201401201412 0010 2023112966Jxr0000020 2023112914JyP0000252 ₺26.824,48 ₺26.824,48
6 5500119835 30394370762 HASAN KILIÇ FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201703201703 0015 2024110666Jxp0000004 2024110614JyN0000115 ₺26.588,20 ₺26.588,20
7 9470510671 13235463052 ELİF YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. USTAOĞLU APT Kapı No:7 Daire No:10 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201307201307 0015 2023102366Jxt0000013 2023102314JyR0000140 ₺26.452,29 ₺26.452,29
8 0540025119 ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201410201410 0015 2019111566Jxk0000076 2019111514JyI0000258 ₺26.329,96 ₺26.329,96
9 8530081381 23978498594 AHMET AYHAN TOPÇUER 19 MAYIS MAH. ŞAKACI SK. YÜKSEL APT Kapı No:63 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 201806201806 0015 2022061566Jxs0000022 2022061514JyQ0000255 ₺26.326,06 ₺26.326,06
10 2480326065 15934934536 ASUMAN ÇEVİK GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201207201207 0015 2024052366Jxm0000007 2024052314JyK0000180 ₺26.054,22 ₺26.054,22
11 4800495576 10282860636 MEHMET İS VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201301201312 0001 2019111566Jxo0000112 2019111514JyM0000123 ₺26.041,01 ₺26.041,01
12 7030067017 12284493126 MURAT HASAN ÖZMEN İÇERENKÖY MAH. FATİH SULTAN CAD. ŞAHIN APT. Kapı No:8 Daire No:6 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL 201901201901 0015 2023120666Jxr0000005 2023120614JyP0000026 ₺25.924,05 ₺25.924,05
13 9470510671 13235463052 ELİF YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. USTAOĞLU APT Kapı No:7 Daire No:10 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201307201307 0015 2023102366Jxt0000013 2023102314JyR0000140 ₺25.582,49 ₺25.582,49
14 2480326065 15934934536 ASUMAN ÇEVİK GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201208201208 0015 2024052366Jxm0000007 2024052314JyK0000179 ₺25.496,46 ₺25.496,46
15 0671068270 58636081030 ÜMİT ALTUNKAYNAK İSTASYON MAH. VATAN CAD. ZIRVEKENT 2 BLOK J1 Kapı No:117 /2J Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 0010 2022061366Jxk0000004 2022061314JyI0000033 ₺25.424,30 ₺25.424,30
16 5980109408 26572482174 EMRAH KURUMLU NECİP FAZIL MAH. 19 MAYIS CAD. Kapı No:3K Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201908201908 0015 2023121366Jxp0000014 2023121314JyN0000340 ₺25.380,00 ₺25.380,00
17 8170084269 58018084802 YASİN TAMER MEHMET AKİF MAH. CAHİT SITKI SK. Kapı No:33 Daire No:15 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201909201909 0015 2023121266Jxs0000009 2023121214JyQ0000048 ₺25.257,41 ₺25.257,41
18 6310120869 MEDYA LİFE Bİ.TE.DANREK.TAN.OR.VE ELK.Hİ FINDIKLI MAH. ÇINAR CAD Kapı No:141 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201201201212 0010 2019082966Jxq0000882 2019081614JyO0002886 ₺25.089,69 ₺25.089,69
19 7780475399 12847452744 SEVİM SÖKMENSÜER ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201301201312 0001 2021101966Jxr0001722 2021101514JyP0011719 ₺24.957,86 ₺24.957,86
20 0540025119 ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201411201411 0015 2019111566Jxk0000076 2019111514JyI0000250 ₺24.866,70 ₺24.866,70
21 6270942786 99968899412 TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 201812201812 0015 2024080566Jxq0000004 2024080514JyO0000026 ₺24.850,80 ₺24.850,80
22 5880117946 48364350812 ŞAHABETTİN KÖSELİÖREN ZÜMRÜTEVLER MAH. LALEGÜL SK. ZÜMRÜT SİTESİ B2 BLOK Kapı No:10 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201612 4315 2023112966Jxp0000020 2023112914JyN0000154 ₺24.825,92 ₺24.825,92
23 4800495576 10282860636 MEHMET İS VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201301201312 0001 2019111566Jxo0000112 2019111514JyM0000123 ₺24.817,08 ₺24.817,08
24 4390435466 11932965084 KENAN GÜR ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:98 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201601201612 0010 2023113066Jxo0000024 2023113014JyM0000253 ₺24.809,89 ₺24.809,89
25 5580328080 26474460126 FATİH KIRMIZIGÜL AYDINTEPE MAH. PR.DR NECMETTİN ERBAKAN CAD. EVORA E3 Kapı No:7 C Daire No:47 Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 4310 2024071766Jxp0001240 2024071714JyN0001860 ₺24.773,52 ₺24.773,52
26 9500306380 49393222408 ERSİN YERŞEN ARMUTALAN MAH. ARMUTALAN 216 SK. Kapı No:3 Daire No:Z01 Tel: MARMARİS MUĞLA 201401201412 0001 2021101966Jxt0000951 2021101514JyR0009149 ₺24.769,79 ₺24.769,79
27 5880117946 48364350812 ŞAHABETTİN KÖSELİÖREN ZÜMRÜTEVLER MAH. LALEGÜL SK. ZÜMRÜT SİTESİ B2 BLOK Kapı No:10 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201612 0010 2023112966Jxp0000022 2023112914JyN0000223 ₺24.717,42 ₺24.717,42
28 3440256997 47689779490 FERİT ERDEM İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201205201205 0015 2021112466Jxn0000013 2021112414JyL0000146 ₺24.472,37 ₺24.472,37
29 1230478355 AYSU İNŞAAT METAL TAŞ.OTO YEDEK VE KİMYA BAĞLARBAŞI MAH/SEMT ORKİDE ÇIKMAZI SK. Kapı No:4 A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201501201503 0003 2020031666Jxl0000311 2020031214JyJ0000311 ₺24.460,01 ₺24.460,01
30 6050515859 22427122158 NİHAT MUSTAFA KÜÇÜKŞEKER BOSTAN MAH. SOLAK SK. KONFEKSİYON ATÖLYESİ Kapı No:17 Daire No:1 Tel:2126390370 BEYOĞLU İSTANBUL 201401201412 0010 2023112366Jxq0000012 2023112314JyO0000136 ₺24.348,34 ₺24.348,34
31 6310120869 MEDYA LİFE Bİ.TE.DANREK.TAN.OR.VE ELK.Hİ FINDIKLI MAH. ÇINAR CAD Kapı No:141 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201201201212 0010 2019082966Jxq0000882 2019081614JyO0002886 ₺24.337,00 ₺24.337,00
32 0540025119 ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201409201409 0015 2019111566Jxk0000076 2019111514JyI0000244 ₺24.328,11 ₺24.328,11
33 6270942786 99968899412 TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 201901201901 0015 2024080566Jxq0000004 2024080514JyO0000033 ₺24.120,00 ₺24.120,00
34 0540025119 ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201402201402 0015 2019111566Jxk0000076 2019111514JyI0000256 ₺24.031,08 ₺24.031,08
35 9630591475 21518201482 MUSTAFA YILDIZ SÜMER 28/4 Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201201201212 0010 2023112966Jxt0000034 2023112914JyR0000374 ₺23.665,79 ₺23.665,79
36 6780126757 68350071392 KAZIM ÖZDEMİR KALYONCU KULLUĞU MAH. AKKİRAZ SK. Kapı No:32 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201601201612 4310 2024101466Jxq0000004 2024101414JyO0000069 ₺23.545,00 ₺23.545,00
37 6980151882 47965302770 SEDAT ÖZKAN ÇAKMAK MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. Kapı No:24E Daire No:30 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201907201907 0015 2023112766Jxq0000004 2023112714JyO0000082 ₺23.315,46 ₺23.315,46
38 2480063747 15988932724 HAYRİ ÇEVİK GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201105201105 0015 2024052366Jxm0000001 2024052314JyK0000033 ₺23.297,79 ₺23.297,79
39 3310071596 ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ 201801201812 0010 2019051666Jxn0000637 2019051514JyL0003604 ₺23.284,31 ₺23.284,31
40 3440256997 47689779490 FERİT ERDEM İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201212201212 0015 2021112466Jxn0000013 2021112414JyL0000165 ₺23.015,66 ₺23.015,66
41 9630591475 21518201482 MUSTAFA YILDIZ SÜMER 28/4 Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201201201212 0010 2023112966Jxt0000034 2023112914JyR0000374 ₺22.955,82 ₺22.955,82
42 8450236899 46564786646 OSMAN TİRYAKİ ÇINARDERE MAH. ÖMER SEYFETTİN SK. AÇELYA APT. Kapı No:14 /5 Daire No:26 Tel: PENDİK İSTANBUL 201401201412 0010 2023112466Jxs0000004 2023112414JyQ0000042 ₺22.850,29 ₺22.850,29
43 0560232548 49588688736 OSMAN ALPASLAN ORTAKÖY MAH. CUDİEFENDİ ÇIKMAZI SK. VESILE TUNÇ APARTMANI Kapı No:2 Daire No:B1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201506201506 0015 2023112766Jxk0000004 2023112714JyI0000048 ₺22.780,96 ₺22.780,96
44 0540025119 ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 201401201401 0015 2019111566Jxk0000076 2019111514JyI0000241 ₺22.465,44 ₺22.465,44
45 6150412248 11643128488 AYHAN MENTEŞ FATİH MAH. ULUBEY CAD. B BLOK Kapı No:29 B Daire No:55 Tel: PENDİK İSTANBUL 201406201406 0015 2023121566Jxq0000767 2023121514JyO0000027 ₺22.452,31 ₺22.452,31
46 8370024803 30766447658 VEDAT TELLİOĞLU UĞUR MUMCU MAH. KONAK SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL 201406201406 0015 2023121566Jxs0000047 2023121514JyQ0000027 ₺22.452,31 ₺22.452,31
47 2140426331 11576501556 SERDAR COŞKUN YAVUZ SULTAN SELİM MAH. DEBBAĞ YUNUS SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL 201206201206 0015 2023112366Jxm0000005 2023112314JyK0000061 ₺22.425,55 ₺22.425,55
48 3880573347 REİNİRUS FRANKEN ŞENLİKKÖY M ÜLKEM S Kapı No:21 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 201004201004 0003 2024102366Jxn0000009 2024102314JyL0000108 ₺22.422,65 ₺22.422,65
49 3440256997 47689779490 FERİT ERDEM İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201212201212 0015 2021112466Jxn0000013 2021112414JyL0000165 ₺22.302,00 ₺22.302,00
50 1710306084 BİLGE FİLM AJANS VE BASIM YAYINCILIK ORG BAĞLARBAŞI MAH/SEMT İNÖNÜ CAD. Kapı No:106 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201501201512 0010 2020031766Jxl0000606 2020031214JyJ0000151 ₺22.271,57 ₺22.271,57
51 2670378203 31420084530 VOLKAN DAL ATATÜRK MAH. KAZIM KARABEKİR PAŞA CAD. HÜSEYIN ÇITAKOGLU APT C BLOK Kapı No:7 /1C Daire No:35 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ 201905201905 0015 2023102466Jxm0000016 2023102414JyK0000232 ₺22.220,94 ₺22.220,94
52 4080223054 23777252274 ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ KARAKAŞ MAH. FEVZİ ÇAKMAK GEÇİDİ SK. Kapı No:7 Daire No:16 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ 201905201905 0015 2023102466Jxo0000004 2023102414JyM0000073 ₺22.220,94 ₺22.220,94
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Küçükyalı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120820

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