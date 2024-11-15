Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:26
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KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|Sıra
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu
|Toplam Borç
|1
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|BERTAN TAŞIMACILIK DEP.L.H.VE M.SAN.DIŞ
|İDEALTEPE MH.CUMA SK İNAN APT. Kapı No:29 Daire No:10A Tel:2163678023 MALTEPE İSTANBUL
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|2
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|KENAN GÜR
|ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:98 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
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|HASAN KILIÇ
|FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
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|SEVİM SÖKMENSÜER
|ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
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|TOLGA SARI
|FIĞLA MAH. KEYKUBAT BLV. BURAK BEY Kapı No:185 Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA
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|HASAN KILIÇ
|FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
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|7
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|ELİF YELER
|BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. USTAOĞLU APT Kapı No:7 Daire No:10 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN
|İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|AHMET AYHAN TOPÇUER
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|ASUMAN ÇEVİK
|GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|MEHMET İS
|VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
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|MURAT HASAN ÖZMEN
|İÇERENKÖY MAH. FATİH SULTAN CAD. ŞAHIN APT. Kapı No:8 Daire No:6 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
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|ELİF YELER
|BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. USTAOĞLU APT Kapı No:7 Daire No:10 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|ASUMAN ÇEVİK
|GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|ÜMİT ALTUNKAYNAK
|İSTASYON MAH. VATAN CAD. ZIRVEKENT 2 BLOK J1 Kapı No:117 /2J Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL
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|EMRAH KURUMLU
|NECİP FAZIL MAH. 19 MAYIS CAD. Kapı No:3K Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
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|YASİN TAMER
|MEHMET AKİF MAH. CAHİT SITKI SK. Kapı No:33 Daire No:15 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
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|MEDYA LİFE Bİ.TE.DANREK.TAN.OR.VE ELK.Hİ
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|SEVİM SÖKMENSÜER
|ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
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|ZÜMRÜTEVLER MAH. LALEGÜL SK. ZÜMRÜT SİTESİ B2 BLOK Kapı No:10 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
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|KENAN GÜR
|ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:98 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
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|FATİH KIRMIZIGÜL
|AYDINTEPE MAH. PR.DR NECMETTİN ERBAKAN CAD. EVORA E3 Kapı No:7 C Daire No:47 Tel: TUZLA İSTANBUL
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|ERSİN YERŞEN
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|ŞAHABETTİN KÖSELİÖREN
|ZÜMRÜTEVLER MAH. LALEGÜL SK. ZÜMRÜT SİTESİ B2 BLOK Kapı No:10 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|FERİT ERDEM
|İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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|AYSU İNŞAAT METAL TAŞ.OTO YEDEK VE KİMYA
|BAĞLARBAŞI MAH/SEMT ORKİDE ÇIKMAZI SK. Kapı No:4 A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|NİHAT MUSTAFA KÜÇÜKŞEKER
|BOSTAN MAH. SOLAK SK. KONFEKSİYON ATÖLYESİ Kapı No:17 Daire No:1 Tel:2126390370 BEYOĞLU İSTANBUL
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|31
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|MEDYA LİFE Bİ.TE.DANREK.TAN.OR.VE ELK.Hİ
|FINDIKLI MAH. ÇINAR CAD Kapı No:141 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN
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|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
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|ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN
|İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|₺24.031,08
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|MUSTAFA YILDIZ
|SÜMER 28/4 Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|₺23.665,79
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|KALYONCU KULLUĞU MAH. AKKİRAZ SK. Kapı No:32 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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|₺23.545,00
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|SEDAT ÖZKAN
|ÇAKMAK MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. Kapı No:24E Daire No:30 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
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|HAYRİ ÇEVİK
|GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA
|DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ
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|FERİT ERDEM
|İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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|MUSTAFA YILDIZ
|SÜMER 28/4 Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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|OSMAN TİRYAKİ
|ÇINARDERE MAH. ÖMER SEYFETTİN SK. AÇELYA APT. Kapı No:14 /5 Daire No:26 Tel: PENDİK İSTANBUL
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|OSMAN ALPASLAN
|ORTAKÖY MAH. CUDİEFENDİ ÇIKMAZI SK. VESILE TUNÇ APARTMANI Kapı No:2 Daire No:B1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
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|₺22.780,96
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|ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN
|İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|AYHAN MENTEŞ
|FATİH MAH. ULUBEY CAD. B BLOK Kapı No:29 B Daire No:55 Tel: PENDİK İSTANBUL
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|VEDAT TELLİOĞLU
|UĞUR MUMCU MAH. KONAK SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL
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|HASAN KIZILLAR
|ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ
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|Küçükyalı Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02120820