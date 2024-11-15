T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/362 Esas

DAVALI : BATURALP BATUR - Mehmet oğlu - 1964 doğumlu. TC:602*****252

Hermes Deri Çarşı Mahallesi, Kale Caddesi. No:46 Bodrum/MUĞLA

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya cevap süresi iki hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. Cevap dilekçesi verilir ise HMK 129. maddedeki hususlar bulunmalı varsa ilk itirazlar bu dilekçede bildirilmeli dilekçe ve ekli belgelerin karşı tarafa tebliğ edilecek suretler de eklenmelidir.

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