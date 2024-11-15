T.C. EDREMİT 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/580 Esas

DAVALI : MEHMET TERZİOĞLU - 69007010238

Davacı Pelin İncel Terzioğlu tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Mehmet Terzioğlu'na tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizce hazırlanan 13/09/2024 tarihli duruşma zaptı ile; tahkikat duruşma gün ve saatinin davalıya tebliğine karar verilmiştir. İlanda "Taraflara tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK. 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususlarının ihtar olunur" şerhinin düşülmesine, yargılamanın 05/02/2025 günü saat 11:00'a bırakılmasına karar verildiği hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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